Desde la traída del gofio hasta la suelta del Perro Maldito: el fin de septiembre prende la mecha en seis rincones de Gran Canaria

Septiembre se despide a ritmo de verbena, romerías y neones. Mientras algunos dan la bienvenida al otoño con calma, en Gran Canaria las plazas, calles y playas se preparan para un fin de semana de euforia colectiva. Seis municipios, seis formas distintas de vivir la fiesta, el folclore y la cultura popular.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) lo ha dejado claro: este fin de semana no se queda nadie en casa. Su selección recorre desde el norte hasta el sur de la isla, con actividades para toda la familia, música en directo y celebraciones que mezclan lo ancestral con lo urbano.

Valsequillo: entre fuegos, teatro y un perro legendario

El domingo 28 de septiembre, la plaza de San Miguel se convierte en el epicentro de lo místico con la suelta del Perro Maldito, a medianoche.

Antes, a las 22:00 horas, el grupo Café de Luna ofrecerá un concierto previo. A la 01:00, la Montaña del Anís acogerá teatro en la calle, voladores y, para rematar la noche, verbena con Armonía Show y DJ Promaster en la plaza Tifariti.

Suelta del Perro Maldito, Valsequillo 2024 / La Provincia

San Bartolomé de Tirajana: playa, música y Tourifest

El anexo II de Playa del Inglés se llenará de ritmo el viernes 26, de 18:00 a 02:00 horas, con conciertos gratuitos, mercadillo y food trucks. Actuarán DJ Toni Bob, Aseres, DJ Ruyman, Mejor con Copas y Jia Miles.

El sábado 27, llega el Maspalomas Tourifest de 14:00 a 02:00 horas, con zona market, camiones de comida y actividades familiares, además de las actuaciones de DJ Chaxi, K-Narias, Supersonikka y tributo a Mecano.

Calima en Playa del Inglés (15/08/25) / Andrés Cruz

Castillo del Romeral: agua, romería y espuma

También en San Bartolomé, Castillo del Romeral celebra su fiesta grande. El viernes habrá pasacalle a las 16:30 horas, fiesta del agua a las 18:00 horas con la Banda Isleña, y Neón Party con DJ Yediel, Airam Vega y J Marre.

El sábado, la romería comienza a las 18:00 horas y culmina con verbena con Paco Guedes y grupo Acuarela. El domingo 28 cierra con fiesta de la espuma, concurso de queques y mojo, gala infantil y la actuación de Naroa.

Queque Light. / Melodiceperez

Vecindario: productos kilómetro cero

El sábado y domingo, la feria de productos locales llenará Vecindario de sabor y cercanía. Con horarios de 9:00 a 14:00 horas, podrás encontrar productos frescos, degustaciones y ambiente familiar para apoyar la economía de cercanía y disfrutar del buen comer.

Vecindario acogerá los días 26 y 27 de septiembre / LP/DLP

Sardina de Gáldar: trikes, papahuevos y fuegos artificiales

El sábado 27, Sardina se transforma. Comienza con torneo de ping-pong por la mañana, seguido de la bajada de carretones y trikes al mediodía. A las 18:00, papahuevos y bajada de la rama con cañón de espuma.

A las 22:00 horas, concierto de Alemfle y a las 00:00 horas, fuegos artificiales en la bahía. La noche culmina con verbena de Ritmo Bajando y DJ Promaster hasta las 5:00 horas.

Bajada de la Rama de las Marías en Guía 2024 / Andrés Cruz

San Mateo: vendimia, pisada de uvas y verbena

El sábado por la tarde, la plaza de Nuestra Señora del Pino acoge la tradicional bajada del vino con las bandas Archipiélago y Guiniguada. En la plaza de la Solidaridad, habrá pisada de la uva con La Polvajera, y a las 22:30 horas, verbena con Arena y Furia Joven.

Agüimes: gofio, agua y mucha música

La fiesta comienza en el Molino de Ananías y Lolita a las 16:30 horas con la traída del gofio y el agua, animada por la Banda Isla. A las 21:30, en la plaza del Rosario, la verbena será con Son de la Isla, Star Music, Mallombe y DJ Promaster.