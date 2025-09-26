Agaete suspende las fiestas del Risco por falta de policías

El Ayuntamiento de Agaete anunció en la tarde de este viernes la suspensión de las fiestas de La Milagrosa que iban a comenzar a celebrarse este fin de semana en el barrio de El Risco, ante la imposibilidad de contar con las suficientes garantías de seguridad. La decisión llega tras el anuncio de los policías locales de dejar de prestar servicios extraordinarios por el conflicto que mantienen con el grupo de gobierno. Y, a su vez, tras la concentración de vecinos durante la mañana del mismo viernes ante las oficinas municipales para protestar por la situación de indefensión y reivindicar sus celebraciones.

«Nos dicen que van a tratar de salvar este fin de semana, para seguir buscando nuevas soluciones para el resto», señalaba a mediodía la presidenta de la Asociación de Vecinos El Charco Azul de El Risco, Milagrosa Martín, tras la convocatoria de una concentración de los vecinos a las puertas de la Alcaldía para defender los actos en honor a su patrona.

Responsabilidades

Milagrosa Martín reconocía sentirse desilusionada, al mismo tiempo que advertía que ella no iba a asumir responsabilidades que se le pudieran venir en su contra en caso de que se registrara algún problema durante los eventos.

Unas palabras que llegaban tras exponerle el grupo de gobierno que se estaban buscando alternativas con policías de otros municipios, la canaria y de la Guardia Civil, y que su intención era mantener parte de programa, como el pregón previsto para esta noche del viernes.

Un momento de la concentración organizada por los vecinos en la mañana de este viernes en las puertas del Ayuntamiento de Agaete. / LP / DLP

Sin embargo, la realidad es que sobre las seis de la tarde el Ayuntamiento hacía público un comunicado en el que acababa con las dudas.

Imposibilidad de acuerdo

«El Ayuntamiento de Agaete informa a los vecinos y vecinas que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Policía Local, lamentablemente, obliga a cancelar los actos de las fiestas en honor a Nuestra Señora La Milagrosa en el barrio de El Risco de este fin de semana. Esta decisión se ha tomado tras la conversación con la presidenta de la asociación de vecinos del Risco, a la que se le trasladó que por la falta de seguridad era necesario trasladar el pasacalles a la plaza, suspender la verbena y hacer una fiesta canaria en lugar de una romería, a lo que en nombre de los vecinos comunicó que si no se celebraba el programa con todo lo previsto, preferían suspender las fiestas. El Ayuntamiento de Agaete respeta la decisión adoptada e informará si se produjese algún cambio al respecto, previo consenso con los vecinos/as del Risco», recogía el comunicado.

De esta formal, el programa de actos que se iba a iniciar en la tarde de este viernes con el pregón, al que se acompañaba un pasacalles, la subida de la bandera y la verbena, quedaba totalmente cancelado. Una planificación de eventos que debía tener su continuidad el sábado con la romería a la Virgen de la Milagrosa y el posterior baile de taifas, junto a otros actos para el domingo.

Salvar actos

La presidenta vecinal aseguraba que su deseo era que se celebrara todo el programa, por el que han venido trabajando hace tiempo. Sin embargo, admitía que las perspectivas eran poco halagüeñas. «Nos dicen que van a tratar de ‘salvar’ este fin de semana, para seguir buscando nuevas soluciones para el resto», señalaba la presidenta antes de la cancelación total, en el que se barajó mantener el pregón, la subida de la bandera, el pasacalles y el trío de boleros, pero sin verbenas y parte de la romería.

Los policías han defendido que solo han pedido que se defiendan los intereses municipales en el juzgado, por lo que no han entendido que el grupo de gobierno se haya desentendido de esa demanda que estaba recogida por escrito.

En el comunicado de esta semana para comunicar su plante sobre las horas extra, los agentes defendieron que «La Policía Local de Agaete reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los vecinos, y continuará prestando servicio con profesionalidad. No obstante, declara formalmente su situación de conflicto colectivo, lo que implica que los servicios extraordinarios no podrán ser cubiertos mientras no se restablezca el cumplimiento del acuerdo notarial y se garantice la defensa del interés general del municipio en sede judicial».