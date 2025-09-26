El Cabildo avisa con subir al 90% los servicios mínimos de Global

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria mantiene su amenaza de aumentar los servicios mínimos en la huelga de guaguas de Global hasta el 90% de las expediciones habituales, en vez de los 75% actuales, aunque también ve gestos de «sensatez» de los trabajadores porque en la jornada del jueves se realizaron 1.446 de los 1.700 trayectos diarios, lo que significa que la huelga tuvo un seguimiento de solo el 14%.

El consejero insular de Transportes y Movilidad, Teodoro Sosa, volvió a remitirse en el Pleno del Cabildo al comunicado que emitió el pasado lunes, pero a preguntas del portavoz del grupo Popular, Miguel Jorge, subrayó que se mantiene la opción de subir hasta el 90% esos servicios mínimos si la huelga provincial por los derechos de los trabajadores de Lanzarote y Fuerteventura sigue perjudicando a la ciudadanía de Gran Canaria.

Defensa del servicio público

Sosa reconoció que se está generando «un cierto malestar» por la actitud de Global y apuntó que el gobierno insular, en este conflicto laboral, «debe defender el servicio público de calidad, que además está financiado en gran parte por el Cabildo, pues nada más y nada menos que 35 millones salen de sus arcas.

«Por tanto», añadió Sosa, «tenemos que ser exigentes porque la gente no puede quedarse en la parada de guagua para ir al hospital, a trabajar o a estudiar; que nadie nos pida un silencio cómplice y el lunes lo dejamos bastante claro en el llamamiento a Global». Al respecto, se preguntó por qué se traslada el problema a la ciudadanía de Gran Canaria cuando los propios representantes de esa compañía reconocen que lo que quieren es equiparar los derechos de los trabajadores de Lanzarote y Fuerteventura a los suyos.

Sosa comentó que el Cabildo respeta el derecho a la huelga y por eso ha puesto unos servicios mínimos «razonables» del 75%, a los que se está haciendo un seguimiento diario. «Nosotros no estamos en una mesa de negociación, la solución la tienen las patronales de las tres islas, que además en Gran Canaria es paradójico porque Global es juez y parte al estar constituida la empresa por sus trabajadores», recalcó.

El Cabildo esperará a los plazos que marquen la patronal y los trabajadores, pero Sosa manifestó que la ciudadanía debe saber que no es porque el Cabildo recorte derechos o vaya en contra de la subida de salarios y de los derechos sociales conquistados.

Respecto al futuro de Global cuando se acabe la concesión en 2027, sostuvo que sea cual sea la decisión que se tome en su momento, el Cabildo defenderá los derechos que tienen los trabajadores, siempre y cuando se cumpla la legislación laboral. «Se respetarán esos derechos, sea un concurso público, sea una empresa mixta o sea una empresa pública; lo que no me gusta es que escucho decir a algún representante sindical que se rescate Global y que se compre Global, porque si entendemos que se debe mejorar la sanidad entonces también tendríamos que comprar los hospitales privados».

Por último, repitió la llamada «a la cordura» para no seguir perjudicando a los usuarios de guaguas.