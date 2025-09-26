Así es la destilería de ron más antigua de Europa y está en Canarias: numerosos artistas y deportistas dejan su firma

En el corazón de Arucas, tras una fachada discreta y un aroma que se cuela entre las calles empedradas, late una de las historias más longevas del ron europeo. Fundada en 1884 como Fábrica de San Pedro, la actual Destilerías Arehucas no solo destila aguardiente, sino tiempo, memoria y cultura canaria.

Más de 135 años después, sus barricas de roble americano siguen respirando despacio en una bodega que huele a caña, madera y legado. El creador de contenidos @GranCanareandoByJNF lo tiene claro: “Si quieres un plan diferente, visita la Fábrica de Ron Arehucas".

La historia que encierran sus muros es tan potente como el sabor de sus rones. Durante aproximadamente una hora, el visitante recorre las entrañas de este emblema insular, entre firmas de artistas en barriles, secretos de añejamiento y una cata que despierta los sentidos.

Ron Arehucas / LP/DLP

Donde firman los mitos

La experiencia comienza en la bodega de añejamiento, un templo de madera con más de 4.700 barricas que custodian aguardientes con futuro de ron.

En sus tapas, cientos de personalidades han estampado su nombre: deportistas, políticos, músicos, actores. “Desde hace años, quien visita la fábrica deja su firma”, explica el creador de contenidos. Un gesto simbólico que simula un brindis con la historia.

En cada barril figura la fecha en que se cerró, el lote, los grados de alcohol. Todo bajo estrictos controles de temperatura y humedad.

Este silencio aromático es solo el preludio de lo que vendrá: la explicación minuciosa del proceso de elaboración, desde la molienda de caña hasta la destilación y embotellado.

La visita concluye con la parte más esperada: la cata de productos. Aquí puedes probar ron, ron miel, cremas, y ginebras, de todo un poco.

La variedad y el carácter artesanal enamoran al visitante, que termina su recorrido en la tienda de fábrica, donde adquirir alguna de las joyas degustadas. Una botella de “Capitán Kidd”, por ejemplo, uno de sus rones más exclusivos y con más de 30 años de envejecimiento.

Ron, tradición y prestigio

En sus orígenes, Arehucas elaboraba azúcar y aguardiente de caña y ron. En 1885, obtuvo el título de Proveedor de la Real Casa y Corte española, concedido por la Reina Regente María Cristina de Austria. Desde entonces, cada copa de ron lleva implícita esa distinción de origen.

En 1892, tan solo ocho años después de su inauguración, el ron que salía de Arucas ya era codiciado en todas las islas “Contamos con una de las bodegas de ron más grandes y más antiguas de toda Europa", detallan en su página web.

En 1909 se adquiere un alambique con sistema Guillaume de la fábrica Egrot et Grangé, de Paris, con el propósito de mejorar la calidad de los rones.

Fotografía antigua de la Fábrica de Ron Arehucas, entre 1920 y 1930. / Fedac

Nace el Ron Arehucas

A principios del siglo XX, entró con fuerza en la década de los 40 con Don Alfredo Martín Reyes como su gestor. En estos años nace la denominación de Ron Arehucas, conocido como “el de las llaves”, por la simbología de San Pedro en sus distintas etiquetas.

En 1965 adopta el nombre actual de Destilerías Arehucas, y comienza su expansión definitiva. En 2006 adquirió también la Fábrica de Licores Artemi, convirtiéndose en el mayor grupo de destilados de Canarias. Actualmente, exporta a más de diez países, pero mantiene su arraigo local como su mayor tesoro.

La empresa centenaria recibe más de 95.000 visitantes anuales y está consolidada como una "marca de prestigio basada en la calidad e historia de los rones de su marca".

Consolidada como una marca de prestigio, ha logrado establecerse como referente de la sociedad canaria."Nos enorgullece decir que nuestros rones y licores han ganado múltiples premios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional", declaran desde la organización.

Hoy, Destilerías Arehucas se esfuerza por incrementar su presencia fuera de Canarias, principalmente en el resto de España así como a nivel internacional, exportando a más de 10 países.

Sobre la visita

Este paseo por la historia del ron en Canarias tiene una duración aproximada de 1 hora y se compone de 5 fases:

Origen de Arehucas. Visita a la bodega de añejamiento. Conocimiento del proceso de elaboración del ron y visita al molino y las salas de fermentación y destilación. Planta de embotellado. Degustación de una selección de nuestra amplia variedad de rones y licores.

Al finalizar la visita se podrán adquirir los productos de Destilerías AREHUCAS. Se podrá visitar el local de lunes a jueves de 9:30 a 14:00 horas y los viernes de 9:30 a 18:00 horas.

El precio de la visita es 9 euros y no es necesario reservar, la entrada de los niños es gratis. El espacio cuenta con parking Gratuito y está adaptado a personas con movilidad reducida.