Fallece a los 89 años Miguel Delgado Pérez, Pintadera de Oro de Gáldar

Miguel Delgado Pérez, Pintadera de Oro de la Real Ciudad de Gáldar, ha fallecido este jueves a los 89 años de edad. Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio municipal de San Isidro. La incineración tendrá lugar este viernes a las 17.30 horas en el crematorio La Auxiliadora.

Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, lamentó el fallecimiento de Miguel Delgado y dio el pésame a toda su familia. El primer edil destacó que "con su labor al frente de su taller y su empresa contribuyó al desarrollo económico y social del municipio, siendo un referente de trabajo y compromiso".

Taller de recauchutados

Miguel Delgado Pérez recibió la Pintadera de Oro de Gáldar en 2018 tras tener un taller de recauchutados durante 45 años en el municipio. Nacido en 1935, estaba casado con María Antonia Ruiz Moreno, con quien tuvo tres hijos y dos nietos.

Su empresa de recambios para vehículos, Servicentro Gáldar, situada en el Paseo de Los Guanartemes, era la única en su género situada en el centro de la ciudad y su hijo Miguel se mantiene al cargo de la misma. Miguel Delgado Pérez siempre ha estado dedicado a su negocio y a su familia, y dividía su tiempo entre su casa de Gáldar y de La Furnia, donde disfruta de la costa galdense.