Solo aquí se sirve la langosta cubana más exclusiva de Canarias

En Corralejo, cuando el sol cae sobre el Atlántico y tiñe de oro la silueta de la isla de Lobos, hay un aroma que lo envuelve todo: arroz, mar y fuego lento. Es el olor de una paella distinta, una que no busca imitar, sino emocionar.

La prepara Ariel, un chef cubano que encontró en Fuerteventura el lugar ideal para fusionar su tierra, su historia y su oficio. Y lo ha hecho con tal entrega que su restaurante, Patai Beach, se ha convertido en uno de los rincones más virales de las islas.

Un arroz con alma frente al mar

“Fui hasta Fuerteventura solo para probar el restaurante del chef Ariel”, cuenta el creador Adrián González, de Buen Sabor Canarias, acompañado por Special Six, en uno de los vídeos más compartidos del momento. La visita los llevó a Patai Beach, un local de estética cuidada y ambiente relajado que mira directamente al mar y a la isla de Lobos.

“Las paellas son espectaculares y el sitio no se queda atrás. Las vistas te dejan sin palabras”, explican en el vídeo mientras Ariel saca del fuego un arroz con carabinero, gamba roja y un fruto conejero traído de Lanzarote.El sabor es bueno y la vista es increíble, comentan entre bocados.

El único con langosta cubana

Pero la joya de la casa no está solo en el arroz. Ariel, con acento cubano y pasión en la mirada, desvela el ingrediente estrella: “Este es el único lugar de las Islas Canarias que tiene langosta cubana, y no lo digo yo, lo dice el chef”.

Una afirmación que no pasa desapercibida. La langosta cubana no solo es exótica; es un símbolo de arraigo, de cocina que se niega a ser convencional. Y en manos de Ariel, cobra una dimensión nueva: “Es un trabajo que se hace con el máximo amor y el máximo cariño que se le pueda poner a un plato. Se lo pongo yo a los arroces”, afirma con orgullo.

Tradición, salud y compromiso

Ariel no solo cocina, transforma. Su propuesta nace de la tradición valenciana, pero lleva impresa su historia personal. “Creé mi propia receta de paella, inspirada en la clásica, pero con un toque mío y la gente ya empieza a reconocerla”.

Más allá del sabor, Ariel apuesta por la personalización y el compromiso. “Si un cliente tiene alguna condición, adaptamos el menú. Queremos que todos disfruten sin preocuparse”, explica. Su restaurante es reflejo de ese equilibrio entre técnica, hospitalidad y sabor.

El reconocimiento ha llegado tanto de turistas como de residentes. Muchos repiten, otros viajan solo para probarlo. “Ofrecer un servicio amplio y con garantías nos ha hecho merecedores de la confianza de nuestros clientes”, asegura.

Patai Beach está ubicado en Calle Arístides Hernández Morán, 16, en Corralejo, Fuerteventura. Abre todos los días de 10:00 a 22:00 horas y se puede reservar directamente en este enlace.

Patai Beach no es un restaurante más. Es un lugar donde la cocina se cuenta con fuego, donde la vista al mar se acompaña con arroz, y donde la historia de un chef cubano se mezcla con la tierra volcánica de Fuerteventura para crear algo único: una paella con alma y una langosta que no se encuentra en ningún otro rincón del archipiélago.