Agaete

Vecinos de Agaete se manifiestan para defender la celebración de sus fiestas de El Risco tras el conflicto policial

La presidenta asegura que solo se les garantiza desde esta noche un programa "descafeinado"

Un momento de la protesta vecinal delante de las oficinas municipales de Agaete.

Un momento de la protesta vecinal delante de las oficinas municipales de Agaete. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

Vecinos de Agaete se manifestaron en la mañana de este viernes para protestar por la posible cancelación de las fiestas del barrio de El Risco que arrancan esta noche con el pregón, después de que la Policía Local anunciara esta semana su intención de dejar de prestar los servicios extraordinarios por un supuesto incumplimiento del pacto firmado ante notario con la alcaldesa, María del Carmen Rosario, tras la ausencia de un abogado municipal en el pleito judicial que iniciaron los agentes contra su jefe para defender los intereses del ayuntamiento en el supuesto hurto continuado de bienes municipales.

Algunos de los manifestantes.

Algunos de los manifestantes. / LP / DLP

Una fiesta descafeinada. La presidenta de la Asociación de Vecinos El Charco Azul de El Risco, Milagrosa Martín, admite sentirse desilusionada como el resto de vecinos con la posible cancelación de algunos de los actos más populares previstos en el programa, ya que el grupo de gobierno municipal no le ha dado garantías de poder celebrarse todos ellos, sobre todo los nocturnos y otros de mayor afluencia de público, ante la ausencia de agentes municipales.

Salvar algunos actos

Milagrosa Martín asegura que su deseo es que se celebre todo el programa, por el que han venido trabajando hace tiempo. Sin embargo, las perspectivas son poco halagüeñas. "Nos dicen que van a tratar de salvar este fin de semana, para seguir buscando nuevas soluciones para el resto", señala la presidenta. En principio, podría salvarse el pregón de esta noche, la subida de la bandera, el pasacalles y el trío de boleros, pero sin verbenas y la romería solo por la tarde.

Como publicó este periódico, los cuatro funcionarios se han plantado y han dejado de prestar servicios extraordinarios, al entender que se ha incumplido el acuerdo formalizado el 27 de junio y ratificado el 1 de agosto ante notario con la alcaldesa, María del Carmen Rosario, que garantizaba las celebraciones festivas a cambio de apoyo legal en los conflictos judiciales que mantienen los agentes contra su jefe, ahora de baja médica.

Un momento de la protesta.

Un momento de la protesta. / LP / DLP

«La Policía Local de Agaete reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los vecinos, y continuará prestando servicio con profesionalidad. No obstante, declara formalmente su situación de conflicto colectivo, lo que implica que los servicios extraordinarios no podrán ser cubiertos mientras no se restablezca el cumplimiento del acuerdo notarial y se garantice la defensa del interés general del municipio en sede judicial», señalaron.

