Más de 500 personas asisten al acto de inicio de curso político de Coalición Canaria Gran Canaria

Coalición Canaria (CC) Gran Canaria ha dado este sábado el pistoletazo de salida al nuevo curso político con el encuentro “Lo Nuestro”, una cita que ha reunido a más de 500 personas y que ha sido cercana, festiva y comprometida con el proyecto nacionalista.

El evento ha destacado por su carácter participativo, con actividades y espacios para compartir que han reforzado la unión entre la militancia y quienes respaldan el proyecto nacionalista en la isla.

La jornada, a la que también ha asistido el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, el secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y otros miembros de la organización, ha estado conducida por Etna Alegría y Raquel Castro, secretaria general de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, reflejando así el papel cada vez más activo de la juventud en el proyecto nacionalista.

En su intervención, el secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha subrayado que “el inicio del curso político en Gran Canaria ha reunido hoy a más de 500 militantes y simpatizantes de Coalición Canaria, en un encuentro que refleja la fortaleza y la unidad de nuestro proyecto”.

Asimismo, Rodríguez ha insistido en que “hemos querido comenzar esta nueva etapa poniendo en valor lo que nos identifica, lo que nos une y lo que, durante décadas, ha hecho de Coalición Canaria el partido que mejor entiende y defiende esta tierra. Estamos convencidos de que este curso político será clave para seguir trabajando en favor del desarrollo de Canarias y, al mismo tiempo, para ensanchar el espacio nacionalista en Gran Canaria. Nuestra isla necesita una fuerza política fuerte, comprometida y con visión de futuro, capaz de liderar Canarias a partir de 2027 y de transformar la realidad de nuestros municipios”.

En esta línea, Rodríguez ha apuntado que “en la isla tenemos la oportunidad de consolidar un espacio nacionalista sólido, y CC es la llave para lograrlo. Lo haremos desde las bases y los municipios, de abajo a arriba, porque el municipalismo siempre ha sido el eje de nuestra política. Coalición Canaria nació en 1993 para defender a Canarias y a su gente, y hoy seguimos trabajando con ese mismo compromiso”.

Un espacio para compartir y construir

Por su parte, el secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo, ha afirmado que encuentros como este “ponen en valor la identidad, la unidad y la fuerza de un proyecto político que nace de la tierra y de la gente, y que tiene como prioridad defender a Canarias en todos los ámbitos”.

En este sentido, Clavijo ha subrayado el papel de Pablo Rodríguez al frente del proyecto político en Gran Canaria, que “ha sabido consolidar una organización fuerte, con visión de futuro y con un compromiso firme con la unidad del nacionalismo canario”.

“El trabajo desarrollado en la isla ha permitido reforzar nuestra base, ampliar el proyecto y situarlo en la senda de la unidad, que es la clave para seguir defendiendo a Canarias con más fuerza que nunca”, ha añadido.

La secretaria general de CC Las Palmas de Gran Canaria, Esther Monzón, también ha remarcado la importancia de “mantener el compromiso social y humano que siempre ha caracterizado a Coalición Canaria, escuchando a la ciudadanía y trabajando desde la cercanía para mejorar la calidad de vida de todos los canarios y canarias”.

Además, Monzón ha insistido en que el objetivo de la organización es “mejorar la vida de quienes viven en esta tierra, garantizando oportunidades de empleo, facilitando el acceso a una vivienda digna y promoviendo un modelo de desarrollo sostenible. En definitiva, poner a Canarias en el lugar que le corresponde y situar siempre a los canarios y canarias en el centro de nuestras políticas”.

Un compromiso solidario

El encuentro ha tenido además un marcado carácter solidario: los fondos recaudados a través de la venta de entradas se destinarán íntegramente a la Asociación D’Genes, que presta apoyo a personas con enfermedades raras y a sus familias.

El acto ha concluido con un llamamiento conjunto a la unidad y la cercanía, con el objetivo de construir una alternativa de gobierno sólida, lograr mayor representatividad en Madrid e impulsar el progreso de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago.