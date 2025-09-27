Los agricultores de Mogán piden bajar el agua de la presa del Mulato a la costa

El valle agrícola de Mogán se seca. Los agricultores han recogido más de 200 firmas para reclamar al Cabildo que cumpla con un convenio firmado hace más de 26 años que contemplaba la instalación de tuberías que conectaba la presa de El Mulato hasta la playa moganera, una obra que quedó a medias, así como la instalación de otra red para impulsar hacia la zona alta del valle las aguas tratadas en la depuradora de la costa. El sector advierte de que está en una situación crítica por la falta de lluvias y carece de alternativas para abastecerse, lo que está ocasionando el abandono de cultivos.

Situación crítica en el campo. Los agricultores han empezado a dejar de cultivar sus productos por la escasez de agua, después de atravesar muchos meses secos. El problema es de tal calibre, que se estima que como vuelva a registrarse un nuevo invierno sin precipitaciones, muchas explotaciones agrarias se verán abocadas a dejar de plantar y cerrar sus explotaciones.

Aislados

«Lo peor de todo es que esto es un valle, y no podemos recibir agua de fuera y los pozos están cada vez más secos y no se pueden realizar nuevas captaciones», advierte el empresario Eufemiano Rodríguez, promotor de esta campaña que se ha movilizado para intentar buscar remedios al problema.

Los agricultores sureños han decidido tomar medidas para tratar de garantizar un futuro algo más optimista. Y para ello han desempolvado un proyecto previsto hace más de 26 años, cuando el Cabildo se comprometió por escrito a trasladar agua de la presa del Mulato hasta la playa de Mogán. La obra se inició y se quedó a cinco kilómetros de su finalización, quedando incluso abandonadas las tuberías que se iban a instalar en el barranco.

El campo moganero pretende que se concluya ese proyecto como se comprometió la institución insular, ya que tampoco había problemas con el trazado de la red, ya que en su momento los dueños de las fincas entregaron el suelo de paso.

Depuradora sin futuro

A esto se suma una segunda reivindicación. Tal y como señalan, a la depuradora de aguas residuales se le va a colocar un sistema de tratamiento. Pero el proyecto que ya está adjudicado y pendiente del inicio de las obras no cuenta con una red de tuberías que vuelva a subir el agua por el valle para su redistribución a las fincas agrícolas, como tampoco está previsto un estanque regulador. Esto supone, añaden, que ese agua terminará vertiéndose al mar.

«No se ha proyectado ni instalado la tubería desde la depuradora hasta la parte baja del valle. Tampoco se ha definido el estanque de distribución necesario para su funcionamiento. Sin estas infraestructuras básicas, el sistema no podrá ponerse en marcha, perdiéndose un recurso vital en este contexto de emergencia hídrica», apuntan en el escrito enviado al consejero de Agricultura insular.

Lechugas y papas

El sector recalca que las fincas de frutales se está secando. En el valle se cultivan numerosas frutas tropicales, desde mangos, aguacates hasta hortalizas, muchas de las cuales se han dejado de plantar por el alto consumo de agua, como son las papas, cebollas y lechugas.

El empresariado tiene previsto solicitar una reunión con el consejero de Agricultura, Miguel Hidalgo, para presentarle las más de 200 firmas que se han recopilado entre los agricultores para que se escuchen sus reivindicaciones. «Debido a la grave situación de sequía que nos afecta actualmente y la urgente necesidad de optimizar los recuerdos hídricos disponibles», señala el escrito, en el que se plantea la instalación de las tuberías de Playa de Mogán, y la demanda de la distribución del agua terciaria en el mismo lugar.

Ir a donde haga falta

El colectivo habla de la necesidad de «abordar conjuntamente posibles soluciones y establecer un calendario de acciones concretas».

En este sentido, recuerdan que la demanda de propuestas no es nueva. El representante de una comunidad ya le ha venido planteando en reuniones previas a la Consejería la situación, aunque no se han dado los pasos que a su entender se deben de tomar, y se están dando largas.

«Los agricultores del valle vamos a ir donde haga falta», advierte.