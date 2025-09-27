Antonio Santiago Santana: «San Francisco tiene el sabor del silencio y la tranquilidad»

Le han encargado a usted el pregón de las fiestas de San Francisco de este año. De alguna manera es también una responsabilidad.

Sí, voy a ser el pregonero de este año porque así lo decidieron el cronista de Telde, Antonio María González Padrón, y el concejal de Cultura, Juan Martel. Para mí ha sido un honor indudablemente, cuando estoy prácticamente en la meta de mi vida que se hayan acordado de mí. Y sí, es una responsabilidad ser el pregonero de San Francisco. Hombre, no voy a meterme ni en política ni en censuras ni en nada de eso. Ya lo tengo escrito y he pretendido que, simplemente, el pregón contenga las vivencias que yo he tenido aquí. La historia que he podido sacar de San Francisco, algunos de los secretos que he logrado tener a través del tiempo y espero que todo eso tenga cierto atractivo y también interés para las personas que vienen. Me precio de que he pretendido ser toda mi vida testigo y notario de mi propia existencia. No he mirado simplemente ver pasar el tiempo. He tratado siempre de sacar algo y de retenerlo para poderlo transmitirlo bien a mis hijos.

¿Qué tiene de especial el barrio histórico de San Francisco?

Bueno, tiene el sabor de la tranquilidad, de la paz y el silencio absoluto. Todos los vecinos que vivimos aquí nos conocemos. San Francisco era un barrio apartado. A pesar de que estaba en el centro de Telde, estaba bastante apartado y rodeado por un cinturón verde de plataneras que le circundaban por todos lados. Esto era un núcleo poblacional distanciado de lo que era San Juan y los Llanos de San Gregorio. Hoy por hoy, podría ser lo que muchos consideran Ciudad Jardín. Aquí se vive muy bien. En este trocito se vive muy tranquilo. Solo estamos los vecinos y las personas que nos visitan.

Con la larga historia con la que cuenta, ¿qué secretos tiene?

Bueno, tiene secretos hasta debajo el suelo, con múltiples conos volcánicos, según dicen. San Francisco cuenta con una historia bastante amplia. También tiene secretos paranormales. Muchos de apariciones y así. También tiene secretos de donde venía la fuente que estaba aquí debajo, que al abrir cinco pozos en estas inmediaciones acabaron con ella. Y las historias de tantas personas que por aquí han pasado. La mayoría eran jornaleros y artesanos, porque San Francisco ha sido el barrio considerado el hermano pobre de San Juan. Aquí vivían las personas que dependían de la gente de San Juan, que eran los arrendatarios del conde y las personas pudientes que tenían poder adquisitivo. Aquí antiguamente solo había trabajadores.

Su hijo Ibo Santana ya fue pregonero de estas fiestas. Ahora le toca a usted.

Así es, Ibo ya fue pregonero también de las fiestas de San Francisco. Nosotros siempre hemos estado muy vinculados al barrio. Aquí los niños se criaban en la calle. Mis hijos se criaron aquí, cuando se jugaba a policías y ladrones y cosillas de esas. Iban al colegio y cuando salían de clase, con la merienda en mano, correteaban por aquí. Antes no había coches, personas extrañas o peligros reales contra su integridad física. Ellos pasaron una niñez o una vida sana, y creo lo lograron con mi trabajo y la orientación de su madre, Maruca Jiménez. Todos tienen sus carreras terminadas y tienen sus vidas, pero siempre han estado vinculados a San Francisco. La gente siempre nos ha tenido como personas honestas y serias. No hemos tenido problemas con nadie. Yo siempre he creído, y eso lo he transmitido a mis hijos, que lo que hay que hacer es levantarse a trabajar y esperar el fruto del trabajo y mantener a tu familia y vivir lo mejor posible. Ahora eso de buscar la oportunidad en las zancadillas no va conmigo.

¿Qué quiere para el barrio en el que vive?

Que le pongan más atención a este lugar. Ahora hay gente joven viviendo pero la mayoría somos personas mayores y ya estamos casi en la meta. Las instituciones deberían ayudar al mantenimiento de este entorno. Creo que lo que no se puede hacer es ir haciendo cosas sueltas y todo el mundo callado, porque cuando te das cuenta las futuras generaciones no van a conocer lo que era esto. El mismo empedrado que hay puesto no era así. Existía uno parecido donde había unas medidas y unas guías que ya no existen. También debajo del subsuelo había unas acequias que eran de cantería y por donde corría antiguamente el agua del chorro. Se arrancaron y se pusieron en tuberías de PVC. En fin, hay cosas que no se pueden hacer. También está esta finca que es de la iglesia y que está abandonada. Le prometieron a uno de los propietarios, que era un hijo de Saulo Torón, un salvoconducto para llegar al cielo si se lo dejaba la iglesia. La iglesia la heredó y ahí la tienen sin uso. Lo que pido es un poco más de atención y que le den vida, porque si no, esto poco a poco se viene abajo.