Los cambios presupuestarios recrudecen la bronca política

El pleno del Cabildo aprobó ayer tres modificaciones de crédito que suman 7,02 millones de euros y que recrudeció el debate entre el gobierno de NC–FA y PSOE y los tres partidos de la oposición –PP, CC y Vox– sobre los cambios presupuestarios a mitad de ejercicio y las subvenciones a dedo, por lo que esos gastos salieron adelante solo con los 16 votos del pacto de progreso.

Entre los beneficiarios de esas ayudas se encuentran equipos de lucha canaria y otros deportes; ONG como Cáritas Diocesanas, la Asociación Personas Autismo, Educajoven, Misioneros Claretianos, Jade, Ser Humano, Oscus Sopeña o Cruz Roja Española; la ULPGC; los ayuntamientos de Agaete, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía; o la Asociación Pilar Guanarteme y Chile.

Turismo y debate político

Una modificación presupuestaria de Turismo de Gran Canaria, por valor de 437.798 euros, permitirá mantener el patrocinio para la celebración del Torneo Internacional LaLiga Futures, que se disputa en diciembre. La previsión apunta a que este torneo pase a disputarse en las instalaciones del Estadio de Gran Canaria, en la capital, por lo que el PSOE de San Bartolomé de Tirajana expresó después su «más profundo rechazo y denuncia ante la incapacidad del gobierno local del PP y CC para retener la celebración del prestigioso torneo de fútbol internacional que durante años se ha celebrado en el municipio». A su juicio, tras la falta de acuerdo del Ayuntamiento sureño con los promotores «a pesar de sus beneficios evidentes para el destino».

En las mociones, el pleno aprobó las dos de CC. En la primera, por unanimidad, el Cabildo declaró su compromiso firme con la prevención del suicidio, su voluntad de convertirse en un aliado de quienes atraviesan situaciones de sufrimiento extremo. Lo ha reconocido como una prioridad social y humana, además de asumir la necesidad de visibilizarlo como un problema de primer orden.

La otra moción de CC trató sobre la mejora de la seguridad en la carretera GC–100, en la conocida como Cuesta de Ramón. Las dos de Vox fueron rechazadas, una que pedía la reapertura del enlace de La Pardilla y otra sobre la ablación.

Por último, se aprobó una declaración institucional en la que se insta al Gobierno de Canarias y al Ejecutivo estatal a incrementar los recursos para detectar el cáncer de mama, tanto en cuanto a medidas de control como a la investigación para mejorar sus tratamientos. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.