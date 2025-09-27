Espectacular villa en Gran Canaria: 400 m², vistas al Atlántico y piscina privada por 690.000 euros

El mercado de la compra de vivienda en España atraviesa un momento marcado por la estabilidad de precios en las principales ciudades y un creciente interés por las zonas residenciales periféricas. Lugares como Santa Brígida, en Gran Canaria, se han convertido en destinos muy demandados gracias a su calidad de vida, entornos naturales y cercanía a la capital insular. La demanda de viviendas independientes con terreno ha crecido especialmente tras la pandemia, cuando muchos compradores comenzaron a priorizar el espacio exterior y la privacidad frente a las viviendas en zonas urbanas.

En el caso de Gran Canaria, municipios como Santa Brígida se encuentran en pleno auge gracias a su excelente conectividad, el encanto de su arquitectura tradicional y la tranquilidad que ofrece su entorno natural. Esto ha atraído tanto a residentes canarios como a inversores extranjeros que buscan propiedades exclusivas en la isla. La compra de viviendas de alta gama se ha consolidado en este municipio, lo que ha permitido que propiedades únicas como la villa que presentamos hoy adquieran un valor añadido en el mercado.

Vistas privilegiadas al mar / La Provincia

Esta exclusiva villa se encuentra en la prestigiosa zona de San José de las Vegas-La Atalaya, en Santa Brígida, y destaca por su ubicación en lo alto de una colina que garantiza total privacidad y unas impresionantes vistas panorámicas al océano Atlántico. Se trata de una propiedad con una superficie construida de 400 m², dentro de una parcela de 1.235 m² rodeada de exuberantes jardines con palmeras y flora autóctona. La casa combina a la perfección la arquitectura canaria tradicional con acabados modernos, ofreciendo espacios amplios y llenos de luz natural.

La villa se distribuye en tres niveles pensados para aprovechar al máximo cada rincón. En la planta principal, encontramos un elegante salón-comedor con ventanales que permiten disfrutar de las vistas al mar, una cocina totalmente equipada con zona de comedor y tres dormitorios dobles, uno de ellos tipo suite, junto con dos baños completos. La planta superior está diseñada como un espacio de lectura y relajación, con acceso a un balcón privado que ofrece amaneceres y puestas de sol incomparables.

Salón del inmueble / La Provincia

La planta inferior es el corazón social de la vivienda, con una piscina privada rodeada de un cuidado jardín, varias terrazas panorámicas perfectas para celebraciones, zona de barbacoa, un salón comedor exterior con cocina auxiliar y porches cubiertos que invitan al descanso. Todo ello pensado para disfrutar del clima privilegiado de Gran Canaria durante todo el año.

Entre sus características más destacadas, esta villa cuenta con dos aljibes de 30.000 litros, calefacción central, decoración de estilo tradicional con predominio de la madera y un entorno natural incomparable. Su ubicación la sitúa a tan solo 4 km de la Caldera de Bandama, uno de los espacios naturales más icónicos de la isla, y muy cerca del Real Club de Golf de Las Palmas, centros ecuestres y reconocidos restaurantes de gastronomía local.

Por su diseño, ubicación y características, esta villa representa una oportunidad única tanto para quienes buscan un hogar de ensueño en Gran Canaria como para quienes desean invertir en una propiedad de alto valor en una comunidad selecta.

El precio de venta es de 690.000 € (1.725 €/m²), sin incluir los impuestos y gastos de transmisión correspondientes. Si estás buscando una casa independiente en Santa Brígida con piscina y vistas inigualables, esta villa es sin duda una de las mejores opciones disponibles actualmente.