José A. Falcón, jefe del gabinete de prensa de la Policía Nacional: «Mi función es que mejore la percepción pública de la Policía»

La vocación de servicio público le llevó a abandonar un trabajo fijo y una saga familiar de empresarios para incorporarse, hace ahora 34 años, a la Policía Nacional. José Antonio Falcón Miranda (Las Palmas de Gran Canaria, 1966) echa la vista atrás y solo puede pensar en lo rápido que se le han pasado estas más de tres décadas. «El balance es muy positivo, pero el tiempo se ha ido volando. No me he dado cuenta de estos 34 años», afirma.

La mayor parte de su trayectoria —casi 20 años— transcurrió en la Unidad de Intervención Policial (UIP), donde ascendió a oficial y subinspector. «Hubo actuaciones muy complejas. Era otra época», recuerda, y sentencia: «Lo más desagradable de este trabajo son los accidentes de los compañeros en actos de servicio y las consecuencias imprevistas de alguna intervención, aunque por suerte son las menos. La mayoría de operativos son gratos».

Tras la UIP, pasó por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y, ya como inspector, asumió la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Telde; coordinador de servicios en Jefatura y, posteriormente, el Grupo Operativo de Fronteras-Puerto. Falcón coordina también la seguridad de los eventos deportivos en el estadio de Gran Canaria.

Hace solo año y medio cambió la calle por los despachos. Desde febrero de 2024 es el jefe del Gabinete de Prensa y Relaciones Públicas. «No echo de menos la calle en sí, porque sigo viendo el día a día del servicio policial y las investigaciones de todas las unidades», cuenta, ya acostumbrado a que su teléfono suene cada vez que hay una última hora. «Es una actividad intensa e intentamos estar siempre disponibles», confiesa.

Su trabajo es gestionar la comunicación y la imagen pública de la Policía y divulgar las operaciones relevantes para que la ciudadanía las conozca. «Se intenta tener una relación fluida con los medios, estamos en medio de los periodistas y las unidades intervinientes», dice: «Mi función, y la de mi equipo, es que mejoren la imagen y la percepción pública de la Policía Nacional, que se nos vea y que los ciudadanos perciban que ejercemos la función de seguridad ciudadana lo más rápido posible».