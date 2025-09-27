Alejandro Medina Travieso, oficial del Grupo Operativo de Respuesta (GOR): «Lo mejor es estar día a día en la calle con la gente y ayudarla»

Un amigo convenció a Alejandro Medina Travieso (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) de que abandonase su trabajo como administrativo y diese el paso de opositar a la Policía Nacional cuando tenía 27 años. Él se atrevía. «Empecé poco a poco y a la primera me saqué la oposición», afirma ahora, el día que recibe la cruz al mérito policial con distintivo blanco por su trayectoria. «Me encanta mi profesión y la vivo con pasión. Para mí era un sueño formar parte de la Policía Nacional».

Su primer destino, tras formarse en la academia de Ávila, fue la comisaría de distrito sur, en San Cristóbal, a bordo de un radiopatrulla y luego se incorporó a la Brigada de Extranjería y Fronteras (Ucrif), donde se dedicó a investigaciones sobre trata de seres humanos y prostitución. «Fueron mis mejores años. Ahí viví y me curtí», revela. Travieso no obvia la parte más cruda: «Las chicas tan jóvenes a las que explotan sexualmente y traen engañadas».

Tras nueve años en Ucrif, se trasladó al Grupo Operativo de Respuesta (GOR), donde sigue en la actualidad. «Para mí lo mejor es estar día a día en la calle con la gente y ayudarla. La gente llama a la Policía cuando tiene un problema y quiere que se lo soluciones; a veces no puedes, pero tienes que ayudarlos y orientarlos. El trato con la ciudadanía es lo más reconfortante, que sientan que los atendemos con respeto y educación», subraya.

Este año, Travieso ha ascendido a oficial y pide destacar el nivel de profesionalización que ha alcanzado la Policía Nacional: «La preparación a día de hoy de los policías es constante, para profesionalizar el Cuerpo, tanto en la calle como a través de cursos de formación. Hace años esto era inimaginable».

¿Lo peor de todos estos años? Las reuniones familiares que se ha perdido. «Pero recibir la medalla lo compensa». Y de esa medalla quiere hacer partícipes a su mujer y sus dos hijos: «Si ellos no tuvieran la paciencia para apoyarme y comprender mi profesión y mis ausencias, sería inviable».