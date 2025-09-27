Juan M. Montilla ‘El Langui’: «Conectas con la gente cuando hablas con el corazón»

¿Dar charlas es una necesidad?

No, necesidad es hacer deporte, ver a tu familia, sentirte realizado, ser creativo. Dar charlas al final es tener encuentros, por así decirlo. Encuentros en los que al final expones tu experiencia personal que a otros les puede ayudar, porque albergas muchísimas situaciones por las que has pasado y a las q ue otros también se pueden enfrentar. Muchas veces necesitamos de personas, de referentes que hayan estado en situaciones complicadas y que nos dan unas pautas para poder enfrentarnos nosotros a ellas , y eso es de lo que se trata al final en estos encuentros.

Estos encuentros no solo van dirigidos a jóvenes, como muchos piensan.

Van dirigidos a todo tipo de personas. Da igual joven, mayor, de cualquier índole. Si tienes alguna dificultad o si no la tienes, si tienes o no una discapacidad, al final, de lo que hablo es de valores, de situaciones, de adversidades, de inclusión, tanto en el mundo laboral como en la sociedad en general. Se trata de poner en valor acciones que a nosotros nos hacen sacar nuestra mejor versión y al hacerlo no solo es bueno para nosotros sino también para la gente que te rodea, tus hijos, tus sobrinos, tu pareja, tus vecinos o tus compañeros de trabajo. Hablas de todo eso. Animo a la gente a que vaya con la familia, solos o acompañados, que al final es un encuentro bonito y de ahí seguro que sacamos muchas cosas buenas.

¿Cómo cree usted que llega más al público, con la música o con este formato de charlas?

Son formatos totalmente diferentes. Al final, cuando hay una verdad, que no quiere decir que tenga la verdad absoluta, sino que cuando hablas y conectas desde tu visceralidad, desde el corazón, proyectas lo tuyo sin filtros, con naturalidad, tal y como eres. Conectas con la gente que tienes delante, ya sea a través de la música o a través de un coloquio, encuentro, charla o conferencia, a través de la pantalla del cine o de la televisión.

¿La música en qué momento está en su vida?

Poniendo que ahora mismo estoy haciendo teatro, girando con la obra Campeones 2, no solo de actor sino dirigiendo la obra de teatro, y también estoy dirigiendo un documental de una deportista paraolímpica, estoy haciendo deporte, con la boccia, en el que estoy convocado con la selección española para jugar mi primer internacional y eso implica preparación y en octubre nos vamos, pero también estoy en la música. ¿Qué parte ocupa ahora la música?, pues una parte dentro de todo lo que hago. No le puedo poner el cien por cien pero no la dejo de lado. Cada cierto tiempo voy sacando una referencia nueva, un single nuevo, los conciertos, llevamos cono cuatro o cinco canciones nuevas en todo este tramo atrás tanto con mi grupo La Excepción como en solitario. Este año también hemos podido estar en algunos festivales, en algunos conciertos. No lo abandono, pero no ocupa el total de mi tiempo.

Dígame algo que le haya sucedido en este ciclo de conferencias y que le haya marcado.

Cuando de repente hacemos estas charlas y ves a muchachos y a muchachas que a lo mejor han obrado mal durante un tiempo o han acosado, y se levantan ellos mismos para pedir perdón o disculpas y en la misma sala está la persona que lo ha padecido y le piden perdón públicamente. Y luego, al cabo del tiempo, sigues un poco la pista y te confirman y te reafirman que esa persona ha intentado cambiar o ha cambiado y ahora está ayudando a otros muchachos que lo tienen más complicado o más difícil.

¿Cómo son sus visitas a Canarias?

Siempre son buenas. La última visita fue hace algunos meses grabando La Familia Benetton 2. La verdad es que siempre son de trabajo, pero me da tiempo de visitar la ciudad, de tomarme algo, de ver las playas, sus calles y su gente. Siempre me he sentido bien acogido, o bien dando conferencias, que ya he estado en varias ocasiones, como con los conciertos o los rodajes.