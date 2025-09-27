La Policía Local de Telde solo puede cobrar su deuda hasta 2024

El Ayuntamiento de Telde acordó ayer en pleno destinar una partida de 634.591,15 euros para compensar parte de las gratificaciones y horas extra que debe a la Policía Local de Telde. La cantidad aprobada, que supone el límite legal aplicable para este concepto según el cálculo derivado de la masa retributiva global del ejercicio, alcanza para pagar lo adeudado a los agentes hasta 2024.

El alcalde, Juan Antonio Peña, explicó que «se ha hecho una modificación dentro de las partidas de Personal de Recursos Humanos para hacer frente a la horas extras de la Policía Local, lo que ocurre es que la ley establece un máximo de lo que tenemos destinado en el presupuesto, y en nuestro caso son esos 634 mil euros, que es el máximo, y aún así no da para pagar todo lo que se debe a los agentes». Peña señaló que, según los cálculos de la Policía Local y de la Intervención, esta partida podría **satisfacer la deuda pendiente hasta 2024».

La Corporación también dio luz verde a un paquete de siete reconocimientos extrajudiciales de crédito, que alcanza un importe total de 428.403,32 euros, con el fin de garantizar la continuidad de servicios básicos y regularizar obligaciones pendientes con distintos proveedores, entre ellos el servicio de notificaciones municipales. El bloque de mayor cuantía corresponde al alumbrado público, con dos expedientes que suman 276.186,66 euros por el suministro eléctrico de los meses de mayo (132.291,10 euros) y junio (143.895,56 euros) de este año.

Gaza presente en Telde

Uno de los puntos candentes del pleno estuvo en la moción presentada por el PSOE de Telde para condenar genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, lo que provocó que los concejales de los diferentes grupos políticos se retrataran. El PP intentó incluir una enmienda para que no apareciera la palabra genocidio que no fue admitida. «La ciudadanía quiere y tiene esa sed de saber lo que piensan sus representantes sobre este asunto», aseguró el alcalde. La moción al final fue aprobada en sus términos originales por todos los grupos políticos, 25 votos a favor, excepto Vox, que empleó el mismo argumentario que usa a nivel nacional en todas las instituciones: «Es una cortina de humo del PSOE para tapar la corrupción de Pedro Sánchez».

El pleno volvió a mostrar el compromiso social de la Corporación de Telde con la lectura de dos manifiestos institucionales. El primero, sobre la violencia de género, fue leído por la activista vecinal María del Rosario Sosa. Posteriormente, la trabajadora social de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama, Belinda Castellano, dio lectura al manifiesto por el Día Internacional del Cáncer de Mama.