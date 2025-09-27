La Policía Nacional refuerza su lucha contra el crimen organizado

La Policía Nacional comienza una nueva fase en su historia. Atrás queda ya su bicentenario —celebrado el año pasado— y la vista de todos los agentes está en combatir los nuevos desafíos que el presente —y sus 201 años de vida— les pongan enfrente. El reto no es fácil, habida cuenta del aumento de la criminalidad —al menos, hasta junio de este año— en el Archipiélago y, sobre todo, de los delitos más graves: homicidios, droga, secuestros, trata de seres humanos, agresiones, crimen organizado. Pero también de los bulos y los discursos de odio, cada vez más frecuentes.

Ayer, en el centro de convenciones ExpoMeloneras, la Policía adelantó su día grande, con la festividad de los Santos Ángeles Custodios —el patrón del Cuerpo— que realmente es el 2 de octubre. «En este 201 aniversario, la Policía Nacional es muy diferente a ese Cuerpo en el que a principios del siglo XIX los policías patrullaban a pie», comenzó su discurso el jefe superior de Canarias, Jesús María Gómez Martín: «Hoy utilizamos drones para cumplir con nuestras funciones y nos sumergimos en internet para que el ciberespacio sea un lugar seguro».

Espíritu de servicio y eficacia policial

Lo que se mantiene intacto —destacó Gómez Martín— es «el espíritu de servicio y su carácter urbano». El compromiso de servicio a la ciudadanía. «Un compromiso que renovamos hoy [por ayer]», añadió el jefe superior, antes de condecorar a 110 agentes por su trayectoria y sus intervenciones.

Aunque no quiso hablar de temas estadísticos «de subidas y bajadas» y le dejó esa tarea al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, Gómez Martín no obvió la realidad. «Muchas cosas, a veces pienso que demasiadas, han pasado en el ámbito de lo policial en este último año», confirmó: «Sí que me gustaría señalar, frente a interpretaciones más o menos intensas, que la eficacia policial ha crecido en este ejercicio». Una eficacia que se debe a la labor diaria que desarrollan cerca de 4.500 policías.

El jefe superior «dibujó un mapa» de conceptos de lo que ha supuesto este año: eventos como la Virgen del Pino y el día de las Fuerzas Armadas, pero también «toneladas, cocaína, trata, organización criminal, secuestro, esteroides...». La lista puede ser interminable: tráfico ilícito de vehículos, criptoactivos, Buque, pateras, hachís, fugitivos, homicidios, sicarios..., son solo algunos de los nombres que salieron en el mapa conceptual y a los que la Policía ha hecho frente. Y, en muchos casos, ganado la batalla.

Y en eso fue en lo que puso énfasis la máxima autoridad de la Policía Nacional en Canarias: detenciones en solo 48 horas de sicarios, identificaciones de autores de asesinatos en ese breve espacio de tiempo, policías que balizan barcos, que salvan vidas a ciudadanos que sufren urgencias médicas en la calle... Y otras como las que requieren años de paciencia para localizar a los autores de un crimen, como ocurrió a principios de año, cuando Homicidios logró detener a un individuo por haber matado y descuartizado a su mujer en 2020.

«Policías que resuelven desapariciones, que se juegan la vida en accidentes y que asisten a miles de personas que recorren rutas en un Atlántico que se traga a muchos», puso el foco Gómez Martín. Esas tareas son las que han ejecutado los policías nacionales que ayer fueron condecorados y reconocidos.

Cooperación internacional y nuevos desafíos

El delegado del Gobierno, Pestana, que presidió el acto, destacó «el esfuerzo, dedicación y sacrificio de miles de hombres y mujeres» que se entregan para mantener la paz social. «Son ustedes los primeros en llegar cuando la ciudadanía más lo necesita, los primeros en enfrentar situaciones de peligro, de incertidumbre, de dolor», reconoció.

Las particularidades del territorio canario hacen que las tareas de la Policía tengan, si cabe, más relevancia: control de fronteras, lucha contra el crimen organizado y el trabajo con comunidades vulnerables que se desarrollan en un contexto de «creciente globalización con desafíos transnacionales como el tráfico de drogas o la migración irregular». Y para ello, la cooperación internacional y la colaboración con otras instituciones se ha vuelto «una necesidad», en palabras del delegado.

Esa cooperación ha llevado este año a la resolución de la operación Lazos de Sangre, con 17 detenidos por tráfico de drogas, entre ellos José, el del Buque, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Canarias. También Mar Azul, que desarticuló una red de tráfico de personas y falsedad documental.

Pestana destacó también la necesidad de luchar contra los discursos de odio y la «estigmatización del adversario en cualquier faceta de la vida». «Triunfan los bulos y si no nos comprometemos a luchar por lo que hemos logrado, habremos perdido lo mejor que hemos conseguido: una sociedad avanzada», subrayó, antes de comprometerse a que la Policía Nacional continuará sumando efectivos acorde al crecimiento de la población.

En el acto, presidiéndolo, estuvieron la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, y el general de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera.

Además de a los 110 agentes condecorados, el Cuerpo reconoció el trabajo de personas ajenas a la institución que facilitan el buen hacer policial, como el empresario Juan José González, CEO de Canaragua; el juez de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Evelia Rosa Déniz; Soraya Sosa, jefa de la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, y la abogada del Estado, Ana Marín.

A ellos se sumaron el teniente de navío Jesús Cabezudo; el capitán de la Guardia Civil, jefe de Policía Judicial, Carlos Cortizo; el subinspector de Policía Local Luis Herrera; el teniente coronel de la UME Enrique Gregory y el fiscal provincial José Antonio Blasco.