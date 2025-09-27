Vecindario acoge la 32ª Feria Km.0 Gran Canaria con 50 productores locales

Gran Canaria, 27 de septiembre de 2025.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguró este sábado la 32ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria, que se celebra durante el fin de semana en la Avenida de Canarias de Vecindario. La cita reúne a 50 productores agroalimentarios, más del 60% procedentes del Sureste, consolidando la comarca como capital de la sostenibilidad en la isla. En la visita institucional, Morales estuvo acompañado por Vanesa Martín, presidenta de la Mancomunidad del Sureste, y por el alcalde del municipio anfitrión, Francisco José García, entre otros representantes.

Un escaparate de la producción local

La feria, que nació en 2020 en el Sureste, se ha convertido en un referente del consumo responsable y en uno de los principales escaparates de los productos locales. El público puede encontrar desde sal, aceite y aceitunas hasta quesos, miel, vinos, pan, cerveza, leche, plantas y flores. También se ofrecen frutas y verduras frescas, repostería, mermeladas, café, huevos camperos, setas, microvegetales, aloe vera, guarapo de caña, empanadillas, zumos, sidra e incluso helados.

Muchos de los productores participantes cuentan con premios de calidad en certámenes regionales, con un papel destacado para las queserías del Sureste.

Feria del Sol 2025, Km0 Vecindario / Cabildo de Gran Canaria

La Feria Km.0 Gran Canaria tiene como objetivos dinamizar la economía local, promover el consumo de cercanía, fomentar hábitos sostenibles y respaldar a quienes contribuyen a preservar el paisaje de la isla. En esta edición, además, se celebra de forma conjunta con la Feria del Sol, organizada por la Mancomunidad del Sureste para concienciar sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo energético sostenible.

“El Sureste vuelve a ser epicentro de la sostenibilidad con una feria que pone en valor el trabajo de nuestros productores y la enorme calidad de los productos locales”, destacó Morales. “Estas iniciativas contribuyen a dinamizar la economía, reforzar la identidad de Gran Canaria y acercar a la ciudadanía el compromiso con el consumo responsable y con la ecoisla que defendemos”, añadió.

El evento cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía y del programa Gran Canaria Me Gusta, así como con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Cajasiete.