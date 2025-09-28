Artenara impulsa el turismo sostenible con una celebración multitudinaria del Día Mundial del Turismo
¿Cómo se consolidan Artenara y el Norte de Gran Canaria como referentes en turismo responsable y de calidad? Con gran participación ciudadana
El municipio cumbrero de Gran Canaria, Artenara, fue escenario central del Día Mundial del Turismo 2025 en la comarca norte de la isla. La Plaza de San Matías se convirtió en punto neurálgico desde primera hora de la mañana, acogiendo conferencias técnicas, catas de vino y producto local, actividades de ecoturismo y turismo activo, stands informativos y un concierto final de Kalima Limón.
La edición de este año, bajo el lema “Avanzando hacia la transformación sostenible”, contó con una mayor inversión por parte de Turismo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Norte, lo que permitió ampliar el programa de actividades y reunir a numeroso público procedente de toda la isla.
Respaldo institucional y compromiso con la sostenibilidad
El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó que el evento simboliza el esfuerzo conjunto por un modelo turístico “sostenible y con identidad propia”, mientras que el presidente de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, puso en valor que la inversión se ha multiplicado en 2025, consolidando esta cita anual junto a otras iniciativas como la Feria de Economía Circular.
Por su parte, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, subrayó el impacto positivo de la jornada para la economía local y su papel en el posicionamiento del municipio como destino de turismo activo y ecoturismo.
Premios a proyectos innovadores del Norte de Gran Canaria
El acto también incluyó la entrega de reconocimientos a iniciativas empresariales y sociales que promueven la sostenibilidad, la innovación y la calidad en el sector turístico del Norte:
- Ocio: Nativo Las Palmas (Moya).
- Restauración: Hondo Café (Agaete) y Restaurante Luis (La Aldea).
- Alojamiento: Casa Emblemática Los Oliva (Gáldar) y Vivienda Rural Pinzón Azul (Valleseco).
- Sostenibilidad: Quesería Cuevas del Rey (Tejeda), Cooperativa Agrícola del Norte (Arucas) y Aula de la Naturaleza Verdejo (Guía).
- Innovación: César Enric-Agut Ferré (Artenara) y La Travesía de Afurgad – Tren del Agua de Firgas (Firgas).
El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas, recalcó que la sostenibilidad y la calidad son el mejor sello de competitividad para las empresas del sector.
Un modelo turístico en transformación
La celebración en Artenara cumplió con el objetivo de dinamizar la economía local, fortalecer el tejido empresarial y visibilizar el patrimonio cultural y natural de la comarca norte. Con esta edición, la Mancomunidad reafirma que el cambio hacia un turismo diverso, responsable y de calidad es posible gracias a la cooperación entre instituciones, empresas y ciudadanía.
- Los paros parciales de guaguas continúan hoy
- ¿Qué hacer este fin de se semana en Gran Canaria? Valsequillo suelta al Perro Maldito y Agüimes celebra la Traída del Gofio
- Solo aquí se sirve la langosta cubana más exclusiva de Canarias
- El Cabildo avisa con subir al 90% los servicios mínimos de Global
- Agaete suspende las fiestas del Risco por el pleito de los policías
- Vecinos de Agaete se manifiestan para defender la celebración de sus fiestas de El Risco tras el conflicto policial
- La Policía Nacional refuerza su lucha contra el crimen organizado
- Vecindario acoge la 32ª Feria Km.0 Gran Canaria con 50 productores locales