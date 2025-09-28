Artenara impulsa el turismo sostenible con una celebración multitudinaria del Día Mundial del Turismo

El municipio cumbrero de Gran Canaria, Artenara, fue escenario central del Día Mundial del Turismo 2025 en la comarca norte de la isla. La Plaza de San Matías se convirtió en punto neurálgico desde primera hora de la mañana, acogiendo conferencias técnicas, catas de vino y producto local, actividades de ecoturismo y turismo activo, stands informativos y un concierto final de Kalima Limón.

La edición de este año, bajo el lema “Avanzando hacia la transformación sostenible”, contó con una mayor inversión por parte de Turismo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Norte, lo que permitió ampliar el programa de actividades y reunir a numeroso público procedente de toda la isla.

Respaldo institucional y compromiso con la sostenibilidad

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó que el evento simboliza el esfuerzo conjunto por un modelo turístico “sostenible y con identidad propia”, mientras que el presidente de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, puso en valor que la inversión se ha multiplicado en 2025, consolidando esta cita anual junto a otras iniciativas como la Feria de Economía Circular.

Por su parte, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, subrayó el impacto positivo de la jornada para la economía local y su papel en el posicionamiento del municipio como destino de turismo activo y ecoturismo.

Premios a proyectos innovadores del Norte de Gran Canaria

El acto también incluyó la entrega de reconocimientos a iniciativas empresariales y sociales que promueven la sostenibilidad, la innovación y la calidad en el sector turístico del Norte:

Ocio : Nativo Las Palmas (Moya).

: Nativo Las Palmas (Moya). Restauración : Hondo Café (Agaete) y Restaurante Luis (La Aldea).

: Hondo Café (Agaete) y Restaurante Luis (La Aldea). Alojamiento : Casa Emblemática Los Oliva (Gáldar) y Vivienda Rural Pinzón Azul (Valleseco).

: Casa Emblemática Los Oliva (Gáldar) y Vivienda Rural Pinzón Azul (Valleseco). Sostenibilidad : Quesería Cuevas del Rey (Tejeda), Cooperativa Agrícola del Norte (Arucas) y Aula de la Naturaleza Verdejo (Guía).

: Quesería Cuevas del Rey (Tejeda), Cooperativa Agrícola del Norte (Arucas) y Aula de la Naturaleza Verdejo (Guía). Innovación: César Enric-Agut Ferré (Artenara) y La Travesía de Afurgad – Tren del Agua de Firgas (Firgas).

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas, recalcó que la sostenibilidad y la calidad son el mejor sello de competitividad para las empresas del sector.

Celebración del Día del Turismo en Artenara / Acfi Press

Un modelo turístico en transformación

La celebración en Artenara cumplió con el objetivo de dinamizar la economía local, fortalecer el tejido empresarial y visibilizar el patrimonio cultural y natural de la comarca norte. Con esta edición, la Mancomunidad reafirma que el cambio hacia un turismo diverso, responsable y de calidad es posible gracias a la cooperación entre instituciones, empresas y ciudadanía.