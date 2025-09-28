Valleseco
La feria de ganado reúne en La Laguna de Valleseco a más de 5.000 visitantes
El pueblo abre las Fiestas de La Encarnación con actos de promoción del sector primario
La Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria reunió a más de 5.000 personas en el área recreativa de La Laguna, dentro de una jornada marcada por la tradición, la cultura ganadera y el deporte hípico.
El evento, enmarcado en las Fiestas de La Encarnación y La Manzana, reunió a más de 250 ejemplares de vacuno, caprino, ovino y equino, destacando la calidad de las razas autóctonas. La feria fue, además, escenario del inicio de la IV Copa Hípica San Vicente Ferrer, que ofreció ocho carreras con el respaldo de la Asociación El Estribo.
La cuadra Fuerteventura, propiedad de Jordi Pérez, se impuso en tres pruebas con sus caballos Parting Glass, Alborán y Txacoli. «Es un orgullo ver cómo la apuesta por traer caballos de gran nivel empieza a dar resultados», aseguró Pérez.
La Feria no solo fue un concurso, sino un homenaje al sector primario y a las tradiciones canarias. La dotación de premios, cercana a los 7.000 euros, reconoció la calidad de los mejores ejemplares presentados.
El veterinario Aníbal Vega destacó el «notable aumento» de burros autóctonos.
Mientras, en la noche del sábado, Valleseco entregó la Manzana de Oro 2025 a la Fundación Canaria Pequeño Valiente «por su extraordinario trabajo en la mejora de la calidad de vida de niños y niñas con cáncer y de sus familias».
