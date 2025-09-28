Los guardianes del Perro Maldito

A más de un centenar de voluntarios del municipio le quedan aún fuerzas para seguir sosteniendo las cadenas que sujetan al Perro Maldito de Valsequillo. A medida que pasan las horas el animal se va llenando de rabia y llegará un momento en el que sus guardianes comenzarán a flaquear y justo a la medianoche se soltará para dar lugar a la 39ª Suelta del Perro Maldito. En ese momento, con el pueblo a oscuras, se librará una importante batalla entre el mal, que intentará conquistar las almas del público, y el bien, que deberá vencerlo para intentar que el mundo sea un poco más justo y humano.

Más de dos meses llevan trabajando cerca de 120 personas que servirán de actores y actrices amateurs, y que van desde los 8 a los más de 60 años, para el espectáculo de esta noche. A ellos se les suma otras 80 aproximadamente de apoyo técnico para que nada falle esta noche en un espectáculo que ha sabido ganarse la atención del público de toda la Isla por la vistosidad y el espíritu transgresor que contiene.

Al frente de los diferentes talleres han estado Victoria Cabrera y Fabiola Melián, que trabajan bajo la marca de la productora Tembrujo, también de Valsequillo. Ambas se han criado viendo y disfrutando de este espectáculo que ha marcado a varias generaciones de valsequilleros y valsequilleras que cada año quieren formar parte de esta celebración y que las ganas van pasando de padres y madres a hijos e hijas, que los representa.

Ensayos, puesta en escena, vestimenta, maquillaje, caretas y decoraciones del espacio son algunos de los talleres que ha coordinado Tembrujo «con mucha ilusión y ganas porque en esta edición hemos vuelto a los orígenes de esta representación», explica Fabiola Melián, quien añade que de nuevo todos los participantes son vecinos del municipio.

Melián destaca que desde que comenzaron las reuniones para preparar esta 39ª edición «la gente se ha volcado y hemos tenido llenos en el teatro de personas de todas las edades dispuestas a participar para ofrecer un espectáculo delirante que no deje a nadie indiferente porque hay muchas ganas». Entre los participantes de este año también están varios jóvenes que han sido los protagonistas del Perro Maldito en años anteriores, «pero siguen participando con otros personajes porque llevan muy dentro esa experiencia», asegura la monitora.

Disfrutar de la vida

La trama de este año es una invitación al público a un Carpe Diem, señalan sus organizadores. «Queremos decirle a la gente que disfrute de la vida, que es corta, que no pierda el tiempo en hacer tonterías y que disfrute de ella, además de valorar el tiempo que estamos en este mundo». Frente a esa invitación está la tentación del diablo reencarnado en el Perro Maldito. «Nos querrá seducir de varias maneras, ofreciendo diversión, seducción, injusticias, guerras, muy parecido al mundo que tenemos ahora», bromean.

Fabiola Melián subraya que «va a ser un perro muy variopinto porque hay momentos de subidón y de euforia y otros de parón y de reflexión, por eso podemos decir que no será igual que otros, aunque hay que decir que los espectáculos nunca son iguales, pero este nos gusta especialmente por cómo hemos trabajado durante estos meses y lo que esperamos del espectáculo de este año».

Melián asegura que, para que nada falle esta noche, se han rodeado de un equipo de profesionales que sirven de apoyo «que también se han contagiado e ilusionado con este proyecto y así los han transmitido. Y toda esa magia se verá esta noche cuando el pueblo se quede a oscuras y todo comience a tomar vida».

Los orígenes en Valsequillo

Muchas personas desconocen el origen del Perro Maldito de Valsequillo. La tradición cuenta que en la noche de San Miguel anda suelto el diablo y las tallas religiosas suelen representar al arcángel San Miguel luchando con Satanás o contra un dragón, espada en mano. En el caso de Valsequillo, en la imagen de su iglesia San Miguel Arcángel, obra del escultor Luján Pérez del año 1804, aparece con un perro bajo sus pies, en lugar de un diablo. Esa singularidad ha alimentado la leyenda popular de que esa noche el Perro Maldito se suelta de sus cadenas para hacer el mal y asustar a la gente.

Fue en 1986 cuando un grupo de jóvenes valsequilleros comenzó a trabajar con esta historia, primero con tintes de representación teatral que fue creciendo con los años y a la que se fue sumando mucha otra gente hasta convertirlo en una de las citas más importantes de Gran Canaria en estas fechas. Aunque el final se repite cada año, que siempre gana el bien, vale la pena disfrutarlo en vivo.