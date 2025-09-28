De primeras citas a bodas de oro: la historia de un pub mítico de Telde donde se cruzan generaciones

Hay locales que nacen tras noches de cálculos y otros que se fundan con un temblor en las piernas. El pub La Araña abrió sus puertas en la víspera de San Gregorio de 1988, en pleno casco histórico de Telde, sin saber que acabaría convirtiéndose en un lugar de primeras citas, bodas de oro y meriendas heredadas entre generaciones.

Durante 36 años, Juan López sostuvo el timón de un espacio que nunca fue solo un bar. Fue decorador, cocinero improvisado, organizador de eventos y anfitrión de historias.

Desde hace un año, ese relevo lo ha tomado Roberto Cordero. Pero lo que Juan entregó no fue un simple traspaso, sino una cesión pausada, afectiva y consciente; la entrega de quien puso cuerpo y alma durante décadas tras esa barra.

Juan López y Roberto Cordero, antiguo y nuevo propietario del pub La Araña. / José Carlos Guerra

Una apuesta arriesgada

«Fue una apuesta un poco arriesgada», recuerda sobre aquel noviembre del 88. «Este sitio ya lo habían tenido unos chicos durante tres años, y antes, otro señor. Hoy el local tiene más de 40 años». Eligieron abrir el 16 de noviembre, justo en la víspera del patrón del municipio. «Nos temblaban los pies. Era la fiesta principal y no sabíamos cómo iba a ir, pero la gente empezó a llegar, y desde entonces no han dejado de venir».

Aquel día no fue solo la apertura de un bar. También comenzaba a escribirse un relato colectivo que crecería al ritmo de la música en vivo, los castillos hinchables y las rutas de tapas compartidas con los locales vecinos. Juan convirtió el pub La Araña en una prolongación emocional del municipio, un salón compartido donde la comida y la vecindad tejieron una comunidad. «Le he dejado al nuevo dueño, Roberto Cordero, una familia que se ha generado aquí dentro tras tantos años», resume con orgullo.

Hamburguesa La Araña / LP/DLP

Fiestas, rutas de tapas y recuerdos

Fiestas sevillanas, celebraciones mexicanas, navidades diurnas con pedidas de mano improvisadas. Juan no solo llenó el calendario de eventos, sino también las paredes de recuerdos. En las rutas gastronómicas compraba platos a bares cercanos solo para promocionarlos, y sorteaba vales para que los clientes fueran a consumir allí.

Cada rincón del local encierra una historia, incluso su propio nombre. No procede de ningún heredero ni apodo, sino de una anécdota doméstica que Juan conoció por boca de la viuda de un antiguo dueño. Al parecer, su hijo solía lanzar una arañita gomosa contra las paredes del bar una y otra vez, hasta que un día, al regresar de unas vacaciones, la encontraron pegada en el techo, justo en el centro de la cueva principal.

Aquel gesto infantil, unido a una estructura con ocho salientes que ya recordaba a un arácnido, terminó por sellar el nombre: La Araña. Como si el lugar hubiese esperado pacientemente a descubrir su forma.

Interior del Pub La Araña, en el casco histórico de Telde. / José Carlos Guerra

Juan cuenta la historia con la serenidad de quien ha cerrado un ciclo en paz. «Durante tres meses estuve aquí como un empleado más, explicándole todo el funcionamiento a Roberto», recuerda. «Esto no fue entregar unas llaves y ya». Sabía que, para conservar el alma de La Araña, hacía falta más que un traspaso formal. Había que transmitir los gestos pequeños, el secreto del alioli, el ritmo de las noches largas, la limpieza que comienza cuando se apagan las luces y el cuidado de la comunidad.

Un nuevo timón

El relevo se produjo con respeto mutuo y sin estridencias. El 3 de septiembre de 2024, Roberto Cordero asumió oficialmente el timón del local. «Por la mañana casi me echo a llorar», confiesa. «Era como tener un barco grande entre manos». Pero el barco siguió su rumbo sin perder el norte, porque Juan entregó un negocio, y con él, una brújula con la que seguir navegando.

Un año después, Roberto puede decir que La Araña sigue latiendo con fuerza. La clientela de siempre ha regresado, la nueva se ha quedado y los niños pequeños arrastran a sus padres hasta la puerta con el recuerdo de un sabor que perdura. «Lo que funciona no se toca», afirma. «La bebida se sirve igual, la comida se hace igual, la esencia sigue intacta».

Algunas parejas que tuvieron aquí su primera cita ahora vienen con sus hijos. «Es bonito ver cómo la historia se repite, pero con nuevos protagonistas que ya sienten el lugar como suyo». La Araña tiene esa magia, es capaz de convertirse en parte de tu vida sin que te des cuenta.

La continuidad de un espíritu vecinal

El relevo no ha consistido en reinventar el local, sino en respetarlo. Roberto ha incorporado pequeños gestos, algún sabor nuevo de mojito, unas papas con ingredientes clásicos sin alterar la estructura ni el alma del lugar.

«Yo no iba a entrar si antes no me enseñaba cómo se hacía el alioli», recuerda. Y aunque lo menciona con humor, lo dice en serio porque detrás de cada receta hay una forma de entender el oficio basada en producto fresco, proveedores locales, limpieza meticulosa y elaboración diaria.

«Aquí todo se hace en el día, desde la pechuga, las papas, los cortes, hasta la verdura», explica. «Nada se guarda, todo es fresco». Esa rutina rigurosa se traslada a cada plato de la carta, donde destacan bocados tan propios como la hamburguesa especial La Araña, el sándwich especial La Araña, los cruasanes, perritos o papas Cordero.

Más allá de la cocina, Roberto ha aprendido también la importancia del trato vecinal. Juan le insistió desde el principio en cuidar los horarios, evitar molestias y mantener el entorno en armonía. Esa filosofía de convivencia también forma parte del legado.

Cada rincón guarda historias de citas, pedidas de mano, cumpleaños y reencuentros entre vecinos. / José Carlos Guerra

Un lugar donde volver siempre

En este primer año al frente, ha celebrado cumpleaños, ha visto regresar a parejas que tuvieron aquí su primera cita y que ahora vienen con sus hijos, y ha sentido el calor de una clientela fiel. «Tras las vacaciones de verano, muchos nos esperaban en la puerta. No era uno ni dos, eran decenas. Eso dice que vamos por buen camino».

Por ahora no planea grandes cambios, aunque sí contempla incorporar en el futuro algunas actividades como monólogos o sesiones de tardeo, siempre dentro del espíritu de La Araña: un lugar donde se come bien, se escucha buena música de fondo y se vuelve una y otra vez.