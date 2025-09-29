CCOO permanecerá neutral ante el conflicto por los hoteles de Mar Abierto (Santana Cazorla) en Taurito

Comisiones Obreras (CCOO) ha informado este lunes que permanecerá neutral ante el conflicto por la subasta de los hoteles de Mar Abierto S. L. (Santana Cazorla) en Taurito siempre que se respeten las condiciones de los trabajadores, sin decantarse ni por el Grumasa Martinón ni por el Grupo Lopesan, quienes ofertaron en la subasta, resultado la última adjudicataria de cuatro lotes.

El sindicato señala que, "en diversos comunicados remitidos tanto por los actuales representantes de los trabajadores de Mar Abierto, como por el explotador actual de los hoteles (Martinón-Grumasa), se sostiene que el juez no ha tenido en consideración a la plantilla". Sin embargo, "esta afirmación contradice lo reflejado en la propia resolución judicial, generando una confusión innecesaria en la opinión pública", apunta el sindicado.

De hecho CCOO explica que en el auto dictado el pasado 17 de septiembre por el juez encargado del concurso, Alberto López Villarrubia, se observa con claridad que "se reconoce y garantiza expresamente el trámite de audiencia a los trabajadores para que manifiesten lo que a su derecho convenga", por lo que sería incorrecto afirmar que la plantilla o sus intereses hayan sido ignorados en la resolución judicial.

Neutrales en el conflicto

La postura neutral de los representantes de los trabajadores "sitúa en una posición delicada al comité de empresa de los hoteles de Taurito que, de manera individual, remitió un escrito al juez en el que mostraba su preferencia por el Grupo Martinón, sin contar con el respaldo de la dirección del sindicato", explica CCOO en un comunicado.

Controvertida actuación

Por otro lado, CCOO añade en su comunicado que, tras retrasar durante más de dos meses la adjudicación de los bienes (lotes 1 al 5) subastados el pasado 11 de julio y, consecuentemente, el pago a los acreedores, la Administración Concursal de Mar Abierto mantiene ahora abierta una subasta electrónica organizada por la entidad especializada CBRE Real Estate, S.A. para la adjudicación de los lotes 6 y 7, sin contar con la autorización judicial previa que solicitó para ello.

Hay que tener en cuenta que los primeros cuatro lotes han sido adjudicados al Grupo Lopesan, entre los que se encuentran los establecimientos Lago, Valle, Costa en Taurito y el Hotel Las Tirajanas, locales comerciales y dos suelos en Meloneras; mientras que el quinto a Servatur, correspondiente a suelo en Arguineguín.