La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal

La huelga en el transporte regular de viajeros de la provincia de Las Palmas ha quedado suspendida de manera inmediata después de que la mañana de este lunes se celebrara un encuentro entre la Federación de Empresarios del Transporte (FET) y el sindicato Comisiones Obreras de Global. Aunque la reunión no tuvo carácter de mesa formal de negociación, ambas partes aprovecharon la ocasión para acercar posiciones y establecer las bases que permitan retomar el diálogo de cara a la firma del primer convenio colectivo provincial del sector.

Durante el encuentro, la patronal trasladó al sindicato una propuesta centrada en la implantación de un convenio de ámbito provincial, la creación de una tabla salarial básica aplicable al conjunto de las islas, el reconocimiento de la subrogación del personal en los casos de sustitución de empresas y la posibilidad de que aquellos aspectos económicos u organizativos de mayor complejidad continúen regulándose mediante convenios insulares o de empresa. Además, la Federación de Empresarios del Transporte planteó la reactivación de la mesa negociadora en el plazo de una semana, como gesto para garantizar la continuidad de las conversaciones.

Sin desconvocarse todavía

Tras consultar con el comité de huelga, la representación sindical decidió suspender, aunque no desconvocar, las jornadas de paro. Esto significa que, en cualquier momento y sin necesidad de presentar un nuevo preaviso, la huelga podría reactivarse si las negociaciones no avanzan al ritmo esperado. La suspensión tiene carácter inmediato y las empresas deberán mostrar flexibilidad para facilitar la reincorporación de los trabajadores a sus turnos.

La Federación de Empresarios del Transporte manifestó una prudente satisfacción por el resultado del encuentro y agradeció la responsabilidad mostrada por los trabajadores representados por Comisiones Obreras, confiando en que la vía de diálogo emprendida permita finalmente alcanzar un acuerdo satisfactorio. Por su parte, el comité de huelga se comprometió a coordinar cuanto antes la reanudación de la mesa de negociación y a mantener abiertos los contactos con las administraciones insulares en caso de que fuera necesario aclarar la viabilidad de alguno de los puntos en discusión.