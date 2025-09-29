Orígenes reúne talento y alta cocina en Gran Canaria

Colocar a la gastronomía Gran Canaria y de Canarias en un lugar destacado del panorama nacional e internacional es un trabajo común. Así lo entiende el encuentro para profesionales del sector Orígenes, que celebra su octava edición en La Finca Ecológica Los Olivos en Telde y que aúna en un mismo espacio a chefs de renombre, instituciones, empresariado, sector primario, centros de formación y expertos relacionados con la hostelería.

Durante los dos días de Orígenes, cerca de un millar de personas atienden las diferentes ponencias y clases maestras que conforman en programa de este año y que hoy celebra su segunda jornada.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, inauguraron ayer esta octava entrega de un proyecto que se enmarca en Gran Canaria Me Gusta.

Antonio Morales destacó la progresión que ha tenido este foro «que ha pasado de ser un encuentro pionero a convertirse en la gran cita del sector en Canarias, un motivo de orgullo para la Isla y para nuestro sector primario y turístico». El presidente también hizo referencia a la importancia de la presencia de los once centros de formación que participan, «porque son los futuros defensores de un binomio inseparable, territorio y gastronomía». IES Arguineguín, IES Faro de Maspalomas, CIFP Villa de Agüimes, CIFP San Cristóbal, MasterD, CIFP Felo Monzón, Escuela de Hotelería de Las Palmas, CIFP Guía, IES Bañaderos, Hecansa Hotel Escuela Santa Brígida y Hecansa Santa Cruz de Tenerife aportan más de 250 alumnos y alumnas cada uno de los dos días, reforzando así el carácter pedagógico y formativo del evento.

Los 11 centros educativos de Cocina aportan más de 500 estudiantes en las dos jornadas Germán Ortega, Randy Siles y Begoña Rodrigo son algunos de los chefs que participan hoy

Alma Pestano, profesora de Cocina y Pastelería de Formación Profesional en el IES Bañaderos, subrayó la importancia de la presencia del alumnado en Orígenes, «porque les acerca al mundo real de la hostelería y a poder estar en contacto con destacados profesionales del mundo de la cocina». La formadora también señaló que iniciativas como este encuentro «también les vale para reforzar su vocación, porque esta es una profesión cien por cien vocacional».

Contacto con la experiencia

Así también lo entienden los profesores Eliodoro Medina, del CIFP Villa de Agüimes, y Franciso Romero, del IES Faro de Maspalomas. Ambos coinciden en que Orígenes permite al alumnado conocer de primera mano a chefs de renombre que también pasaron por la etapa formativa, además del contacto con otros profesionales del sector y dueños de locales de restauración y de poder interactuar con otros centros.

El chef Borja Marrero explica al público su nuevo recetario basado en el suero de la leche. / La Provincia

Medina y Romero también destacaron la importancia de sensibilizar al alumnado en el valor que tiene el sector primario de la Isla en las cocinas. «El producto es fundamental y ese sector en el que participan la ganadería, la agricultura y la pesca, que está muy castigado, es el que nos proporciona ese producto de calidad con el que trabajar, y todos esos valores también se transmiten al plato que se elabora».

Los dos formadores tienen una crítica, el poco presupuesto con el que cuentan de la Consejería de Educación para que los futuros profesionales trabajen en las cocinas de sus centros con garantías.

En el otro lado, el alumnado que asiste con interés a Orígenes. Brayan Jesús, del IES Faro de Maspalomas, se acercó al chef canario Borja Marrero, del restaurante Muxgo, y que cuenta con una Estrella Roja y otra Verde de Michelin y un Sol Repsol, para preguntarle los detalles sobre el proceso de fermentación del tomate con el suero de la leche. El estudiante de primer curso del ciclo superior de Cocina ya habla sobre su admiración por la cocina de autor y de la cocina tecnoemocional, pero antepone la de su tierra a todas ellas.

Lorenzo, Felipe, Ángel y Lúa estudian el grado superior de Dirección de Cocina en Hecansa de Tenerife. Todos ellos comparten que esto es una profesión de vocación. Sin ponerse límites a su incipiente trayectoria algunos sueñan con tener su propio restaurante. «Se trata de ir aprendiendo, disfrutar del camino y a ver hasta dónde llegamos», afirma uno de los estudiantes.

Tania Reyes, directora de Gastronomic Projects, empresa que coordina Orígenes, destaca la implicación del Cabildo de Gran Canaria y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, «y se puede comprobar en la evolución de la inversión que se ha realizado desde que comenzó el programa Gran Canaria Me Gusta, con todo el trabajo que se hace por la soberanía alimentaria, hasta el día de hoy».

Reyes subrayó que todo ese trabajo que se ha venido haciendo en estos años «ha conseguido unir al sector y crear comunidad gastronómica en Gran Canaria, un paso muy importante del que nos beneficiamos todos».

La segunda jornada del encuentro cuenta con los chefs y productores Germán Ortega (La Acualela), Randy Siles (Autóktono), Pedro Sánchez (Bagá), Begoña Rodrigo (La Salita), Raúl Pérez (El Bierzo), Javier Vega y Blanca Martínez (Memoria Gustativa), Nikola Ivicic y Marcos Trujillo (La Aquarela y Bardal) y Toño Pérez (Atrio).