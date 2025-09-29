Una semana más de paros parciales en las guaguas antes de los totales

«¿A qué hora tengo que salir de casa para poder coger la guagua y llegar a tiempo al trabajo?», se pregunta Silvia Hernández, una de las más de 25 personas que esperan de pie en la estación de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, a que el vehículo que realiza el servicio entre la capital y el sur de la Isla abra sus puertas. La incertidumbre de la pasajera es la misma que comparten miles de usuarios del transporte interurbano en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, afectados por los paros parciales que se prolongan desde hace dos semanas. La protesta, motivada por la exigencia sindical de un convenio provincial único, mantiene en vilo a trabajadores y estudiantes que dependen a diario de las guaguas. Sin una solución a la vista, la pregunta de Hernández resume la preocupación de muchos: cómo reorganizar sus horarios para poder llegar, aunque sea con retraso, a sus obligaciones cotidianas.

Los escenarios en las principales estaciones de las tres islas resultan desoladores. En las primeras horas de la mañana, los andenes permanecen casi vacíos y la incertidumbre se mezcla con la frustración de los usuarios. Las colas se alargan cada vez más y la desesperación se hace más evidente, especialmente entre los trabajadores que dependen del transporte público para cumplir con sus jornadas laborales.

Paros totales en horas clave

A partir de las 17:00 horas, la situación se vuelve a repetir, pero en esos horarios la concentración de pasajeros no es tan excesiva. «Por este motivo, desde los sindicatos de Global hemos decidido, a partir del 7 de octubre en Gran Canaria, realizar paros totales entre las 06:00 y 08:00 horas de la mañana y de 14:00 a 16:00 horas de la tarde», recuerda Santiago Domínguez, coordinador de carreteras de Comisiones Obreras en Canarias.

Huelga en las guaguas del transporte público interurbano en Gran Canaria (23/09/25) / José Carlos Guerra

La protesta, que se recrudece para hacer el mayor daño posible y lograr que la presión se traduzca en un acuerdo, no parece tener fin a corto plazo. De hecho, los sindicatos de las empresas de transporte en las tres islas han convocado nuevas jornadas de paro total: los días 6, 7 y 8 de octubre en Lanzarote y Fuerteventura, y los días 7, 8 y 9 en Gran Canaria. Aunque la exigencia de un convenio provincial único actúa como denominador común, cada isla parte de una situación diferente y suma además sus propias reivindicaciones, lo que complica aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo conjunto inmediato.

Tres islas, tres conflictos distintos

En Lanzarote, los trabajadores reclaman una subida salarial, ya que perciben casi 4.000 euros brutos menos al año que sus compañeros de otras islas. En Fuerteventura, aunque las retribuciones son equiparables a las de los chóferes de Global, la jornada laboral es más extensa. Y en Gran Canaria, pese a que las condiciones salariales y laborales se consideran «correctas», la principal preocupación es el futuro del servicio, ya que podría pasar a manos de la multinacional Alsa cuando en 2027 finalice la actual concesión de Global.

Los representantes de los sindicatos de Global culpan a Alsa, Avanza y otras empresas de frenar la firma del convenio único provincial. «Estoy segurísimo de que Alsa está detrás de todo esto y no para de presionar a los cabildos para que no se sienten a negociar con nosotros», afirma Domínguez.

La Provincia

Sin embargo, el secretario de la Federación de Empresarios del Transporte, José Ángel Hernández, lo niega y añade que «eso no tiene nada que ver». «No queremos que la huelga se alargue a una tercera semana y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que concluya cuanto antes», señala.

Fuentes del PSOE critican que el consejero de Obras Públicas y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, «no está mirando por el bien de los trabajadores de la empresa» y por eso aún no se ha llegado a ningún acuerdo. «Que salga adelante el convenio provincial único beneficia a los empleados y, sin embargo, no afecta al sector para nada. Hay que pensar en las familias de estos trabajadores, en especial en los de Lanzarote, que cobran 4.000 euros brutos menos al año», reiteran.

La huelga del transporte interurbano por carretera de la provincia de Las Palmas ha creado un conflicto político en el Cabildo de Gran Canaria. Los socialistas, además, consideran que si en 2027, cuando finalice la concesión de Global, el transporte pasa a Alsa, «los bonos de guaguas desaparecerán» y los principales perjudicados serán los ciudadanos.

Mientras tanto, las protestas continúan y se recrudecen, los bonos del transporte siguen activos y el desconcierto se apodera de los pasajeros de Global. Del convenio, de momento, no hay rastro.