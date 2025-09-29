Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales

Los taxistas de Ingenio denuncian «la situación de abandono, maltrato institucional y medidas arbitrarias a las que estamos siendo sometidos» por parte del Ayuntamiento. El gremio detalla que en los últimos mesesla relación con el gobierno local ha estado marcada por la falta de escucha, la ausencia de diálogo y la imposición de medidas disciplinarias desproporcionadas que ponen en riesgo nuestra capacidad de subsistencia y la dignidad de nuestro trabajo.

Un ejemplo claro de ello es la reciente sanción impuesta a varios compañeros por retrasarse en el pago del servicio de apuntadores, un pago que se realiza por adelantado. Este simple «despiste», añaden, les ha costado la prohibición de trabajar en el aeropuerto de Gran Canaria durante un mes, condenándolos a limitarse a la clientela del municipio. Una medida «injusta y desproporcionada», teniendo en cuenta que el 95% de los ingresos de un taxi de Ingenio provienen del servicio en el aeropuerto. «No se trata de un correctivo razonable, sino de una auténtica condena económica».

Por otro lado, se quejan de la discriminación a una taxista que hace más de un mes solicitó un permiso de lactancia para poder dar de mamar a su bebé. A día de hoy, «sigue sin recibir respuesta por parte de la Administración, lo que constituye un grave perjuicio tanto para la madre como para su hijo. Mientras, permisos para acudir al taller o a la ITV son resueltas de manera inmediata».

Ante esta situación, los taxistas claman por un «¡basta ya! No aceptaremos más atropellos ni sanciones arbitrarias que comprometan nuestro derecho al trabajo y nuestra vida familiar. Exigimos respeto, diálogo real y una Administración que sirva a los ciudadanos en lugar de castigarlos».