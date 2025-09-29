Valleseco celebra el 51º aniversario de la Romería-Ofrenda de La Encarnación
Se ha realizado sorteo del orden de participación de las carretas para el primer sábado de octubre
Las Fiestas de La Manzana en honor a la Virgen de la Encarnación 2025 están de enhorabuena porque cumplen más de medio siglo de su tradicional Romería-Ofrenda, una ocasión para el pueblo vallesequense y sus pagos se vuelvan a reunir en esta festividad que está declarada de Interés Turístico Regional. Será este sábado, 4 de octubre. La tradicional Romería-Ofrenda cumple ya su 51º edición.
La comitiva de carretas alegóricas y cargadas de productos de la tierra irá encabezada por la del Consistorio vallesequense, seguida por la del Club de Tercera Edad, a continuación, los barrios del municipio con el siguiente orden: Unión Troscán, El Lomo, Valsendero, Barranquillo Lanzarote, Barranquillo y Zamora, Barranco La Virgen, Zumacal, Lanzarote, Madrelagua y cierra la romería la representación El Recinto.
