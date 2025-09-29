Valsequillo vive su día de San Miguel con tradiciones y devoción

Valsequillo amaneció este lunes con la recepción de los animales para la exposición de ganado local y selecto San Miguel 2025, dentro de la festividad del municipio. Una cita que ha reunido en la localidad el ganado bovino, caprino y ovino que han sido previamente seleccionadas en las ferias ganaderas más importantes de toda la isla.

La cita ha servido como una exaltación del mundo rural y la labor esencial de la ganadería. La jornada ha puesto en valor el profundo arraigo de estas tradiciones, que son la base del sustento de muchas familias y pilares del sector agrícola y ganadero, tanto de Valsequillo como de Gran Canaria.

Premios

Como parte del compromiso municipal, el Ayuntamiento de Valsequillo lleva años priorizando la participación de sus ganaderos locales. En reconocimiento a su esfuerzo, no se ha realizado una valoración in situ de los animales. En su lugar, se ha entregado una gratificación económica de alrededor de 14.000 euros, junto con un lote de pienso donado por Capisa y Forrajera Canaria.

La jornada festiva comenzó con la solemne eucaristía en honor a San Miguel, contando con la presencia de las autoridades. En el acto se entregó un obsequio a Manuel Merchán, quien fuera párroco en el municipio, por su 50º aniversario de labor pastoral. Un día grande donde no faltó la procesión y los costaleros de San Miguel han llevado el paso por las calles del casco, en un recorrido emotivo, donde vecinas del municipio acompañaron el paso del patrón con el canto de folías y malagueñas tradicionales.