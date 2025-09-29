Vuelve la Suelta del Perro Maldito en Valsequillo con una edición marcada por la lluvia

El municipio de Valsequillo se prepara para vivir esta medianoche la 39ª Suelta del Perro Maldito, una de las representaciones populares más esperadas de Gran Canaria. Con el pueblo a oscuras, el mal encarnado en un perro será liberado de sus cadenas para enfrentarse al bien en una batalla simbólica que, año tras año, atrae a miles de personas.

En esta ocasión, la cita estará marcada por un hecho inédito: la presencia de la lluvia. Ni el propio alcalde de Valsequillo recuerda que en ediciones anteriores hubiera llovido durante el espectáculo, lo que convierte a la de este año en un momento histórico para la tradición.

Preparación de la Suelta del Perro Maldito en Valsequillo / José Carlos Guerra

Más de 200 personas entre actores, actrices amateurs y equipo técnico han participado en la preparación del evento, que combina teatro, efectos visuales, vestuario, música y un montaje comunitario. Los talleres de maquillaje, caretas, escenografía y ensayos han sido coordinados por la productora local Tembrujo, con Victoria Cabrera y Fabiola Melián al frente.

Una puesta en escena para reflexionar

La trama de este año gira en torno al lema Carpe Diem, un recordatorio de que la vida es corta y debe disfrutarse. Frente a este mensaje positivo, el Perro Maldito representa la tentación del mal: la seducción, la injusticia, las guerras y los excesos que reflejan el mundo actual.

Jesús Montesdeoca

El espectáculo, que nació en 1986 gracias a un grupo de jóvenes valsequilleros, se ha convertido en una seña de identidad del municipio y en una de las grandes citas culturales de Canarias. Su origen se encuentra en la talla de San Miguel Arcángel, obra de Luján Pérez (1804), en la que el santo aparece dominando a un perro en lugar de un dragón o un diablo.

Hoy, casi cuatro décadas después, la Suelta del Perro Maldito sigue creciendo y manteniendo vivo un legado que pasa de generación en generación, con un sello muy especial en esta edición que quedará en la memoria colectiva: la primera vez en la que la lluvia se suma como protagonista inesperada.