Las 4.017 promesas del Pino se multiplican en kilos de alimentos

«Virgen del Pino, madre del cielo, lleva a Gaza paz y consuelo», «El Pino hay que vivirlo y el genocidio sentirlo» y «Acabar con el racismo y los delitos de odio» son solo algunas de las súplicas que los grancanarios escribieron durante los primeros días de las Fiestas del Pino en el Libro de las Promesas, que desde ayer se encuentra a los pies de la Virgen. Cada año, esta iniciativa permite a la población expresar sus deseos, preocupaciones y anhelos, y en esta edición alcanzó un récord: 4.017 ruegos, el doble que el año anterior. Para dar visibilidad a estas plegarias, una de las guaguas de Global luce ahora estas palabras en su exterior, y durante los próximos días recorrerá distintos rincones de Gran Canaria, convirtiéndose en un auténtico símbolo de fe, solidaridad y compromiso social.

La Guagua de las Promesas es un proyecto de la compañía de transporte interurbano de la Isla que transforma cada ruego en un kilo de alimentos. De esta forma, las palabras escritas por los ciudadanos se materializan en ayuda concreta. La próxima semana, estas súplicas se convertirán en toneladas de comida destinadas a familias de Gran Canaria en situación de vulnerabilidad. La cantidad de productos que se entregará superará por cinco el número de promesas registradas, lo que refleja el enorme alcance social de esta iniciativa.

Más humanidad hacia los migrantes

Entre todos los ruegos, los vecinos mostraron un apoyo especial al pueblo palestino en la Franja de Gaza, y aprovecharon la ocasión para clamar por la paz, el fin del genocidio y la protección de los civiles atrapados en el conflicto. No obstante, las plegarias no se limitaron a asuntos internacionales. Muchos grancanarios pidieron también más humanidad hacia los migrantes que llegan cada día a las costas del Archipiélago, salud para sus seres queridos, empleo, éxito académico para sus hijos y bienestar general para toda la comunidad.

Directiva de Global y cargos del Ayuntamiento de Teror / LP/DLP

El párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, destacó que el Libro de las Promesas refleja «todo lo que sentimos y muchas veces no expresamos». «La paz es un derecho que tenemos todos, no solamente en los territorios en los que existe un conflicto, donde se hace más patente, sino también entre nosotros mismos», recordó, subrayando el valor de la empatía y la solidaridad cotidiana. Por su parte, el alcalde del municipio, José Agustín Arencibia, señaló que esperaba que gran parte de los ruegos hicieran referencia, de una forma u otra, al genocidio que sufre el pueblo palestino. «El pueblo grancanario está muy volcado con esta situación y muestra un compromiso real con quienes sufren injusticias y violencia en otras partes del mundo», concluyó.