Caprichitos dulces, brunch salado y batidos de fantasía: esta es la cafetería que todos recomiendan cuando visitar Gáldar

Hay lugares que se quedan en la memoria como una postal, el sabor de una crema de pistacho, el crujido de un cruasán recién horneado, la calidez de un batido servido con mimo. Kava Cafetería es uno de esos lugares. No importa si vas por primera vez o regresas porque la sensación es siempre la misma. Algo dulce, algo que reconforta.

Quizá por eso los creadores de contenido Carol y Adri (@grancanaria.atugusto) lo tienen claro: “Uno siempre vuelve a donde fue feliz” y en el norte de Gran Canaria, ese lugar tiene nombre propio.

No es la primera vez que pisan el local y después de ver su recorrido por las vitrinas y los platos, queda evidente por qué. Entre tortitas con kinder, rollitos salados y batidos de fantasía.

Caprichos dulces que no fallan

La propuesta de Kava empieza con una vitrina de tentaciones que difícilmente dejarán indiferente a quien pase por su puerta. Los “caprichitos” esos bocados pequeños pero intensos vienen en versiones tan irresistibles como M&M o pistacho, y abren el apetito para todo lo que viene después.

Uno de los grandes protagonistas del vídeo es su cruasán relleno de filipinos, que Adri define con dos palabras: “a tope de relleno”. En esta cafetería, lo visual y lo gustativo van de la mano porque hay abundancia, color y sabor. No se trata solo de postres bonitos, sino de elaboraciones que conquistan a quienes repiten.

Tortitas, batidos y el juego de los toppings

Pero si hay algo que se ha vuelto viral en Kava, es su propuesta de tortitas personalizables. “Elige los toppings que más te gusten y disfruta. Nosotros lo pedimos con pistacho y kinder, esta combinación no falla”, comentan los creadores, mientras la cámara enfoca la textura cremosa del sirope cayendo sobre una torre esponjosa.

Puedes elegir entre una amplia variedad de toppings dulces, desde lotus a oreo, pasando por kinder, turrón o incluso cheesecake de sabores. Ideal para personalizar tu desayuno o merienda ideal.

Y para acompañar, la bebida no se queda atrás. Kava ofrece desde cafés clásicos hasta shakes dulces, como el que eligieron Carol y Adri: “No te vayas sin probar sus batidos dulces, puedes elegir los de tu chocolatina favorita, nosotros pedimos el de Malteses”.

La otra cara de Kava: opciones saladas

Aunque el dulce reine, en Kava también hay hueco para quienes prefieren el salado. Entre pulguitas, rolls y sandwiches, las opciones se multiplican. En el vídeo destacan un cruasán de pollo y queso con “menuda pinta”, y un roll salado perfecto para maridar con un batido de frutas frescas.

Además, tienen carta de tostadas, laing, pollo, foccacias, ensaladas y otros platos ligeros pero sabrosos. La cocina no se limita a lo vistoso: apuesta también por lo equilibrado y bien elaborado.

Kava Cafetería tiene dos ubicaciones en el norte de la isla: en la calle General número 29, dentro de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón (San Isidro) y en la calle Drago, 11, en Gáldar, dentro de la Zona Comercial Abierta del casco. Ambos espacios están diseñados para el disfrute, con ambiente moderno, mesas amplias y atención cercana. Abren de lunes a sábado. Los horarios son de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas.