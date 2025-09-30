Las cocinas redescubren la esencia del producto local

Es el producto local el que da sentido, identidad y sabor a sus cocinas. Este es uno de los principales conceptos en los que volvieron a coincidir los chefs que participaron el martes en la segunda y última jornada del Encuentro Gastronómico entre profesionales ‘Orígenes’, que celebró su octava edición en la Finca Ecológica Los Olivos, de Telde.

Enmarcado dentro del proyecto Gran Canaria Me Gusta, que promueve el Cabildo de Gran Canaria, ‘Orígenes’ reunió en el mismo espacio a reconocidos cocineros canarios y de otras comunidades autónomas, además de profesionales de la hostelería, el sector primario, productores y más de 500 estudiantes de diferentes ramas de hostelería de once centros educativos. La experiencia de participar en ‘Orígenes’ les sirvió a muchos de ellos para reforzar su vocación.

El chef Germán Ortega, del restaurante La Acuarela, con una estrella Michelin, abrió el programa del martes destacando que actualmente «tenemos en nuestra cocina más de un 90% de producto local de Gran Canaria, cuando antes solo teníamos productos de fuera de la isla», y subrayó que «ha sido un trabajo bastante complejo, de mucho estudio y práctica». Los miembros de su equipo, Cristian y Domingo, destacaron que la cocina del local en el que trabajan «parte de una base arraigada fielmente al territorio».

Los dos profesionales también se dirigieron al público, buena parte formado por estudiantes de hostelería, para destacar que «la cocina no solo va de técnica o de platos bonitos, va de darle valor al producto que tenemos cerca». Como prueba elaboraron un flan de cebolla chata de Gáldar, de recolecta temprana, «que es cuando tienen más agua y al cocinarla suelta mejor esos azúcares».

Begoña Rodrigo, que tiene su local de restauración La Salita en Valencia, y ha conseguido en su trayectoria una Estrella Michelin, tres Soles Repsol. / LP/DLP

El programa continuó con las exhibiciones culinarias del cocinero de Costa Rica Randy Siles (Autóktono), especializado en gastronomía sostenible, saludable, cocina con ingredientes locales y recuperación de técnicas ancestrales, que ha llevado su gastronomía al plano social, ayudando a comunidades y a jóvenes. Randy Siles puso en valor la permacultura que practica en su país.

Pedro Sánchez, de Bagá (Jaén), con una Estrella Michelin y tres Soles Repsol, habló de minimalismo y rebeldía en los fogones. El chef invitó a los jóvenes a «pensar de manera diferente cuando te dan un producto» y les animó a que «nadie te quite las ganas, que respeten que busquen el respeto» y recalcó que «es una profesión preciosa, posiblemente de las más bonitas del mundo porque trabajamos con las manos y no nos asusta la Inteligencia Artificial».

Begoña Rodrigo, con una Estrella Michelin y tres Soles Repsol logrados en su local La Salita (Valencia), compartió la evolución de su manera de cocinar hasta llegar hasta la actualidad con los platos que ofrece en su menú.

También tuvo su intervención Raúl Pérez, considerado uno de los mejores enólogos del mundo, para explicar su vida entre los viñedos de El Bierzo y hablar desde su experiencia de vinos.

Los chefs de Memoria Gustativa (Valencia), Javier Vega y Blanca Martínez, hablaron de la identidad y de la memoria de los sabores.

Nikola Ivicic y Marcos Trujillo, de La Aquarela y Bardal (Ronda, Málaga), abordaron la importancia del servicio en sala, uno de los aspectos en la hostelería que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo y que necesita retomar el protagonismo que merece para equilibrar cocina y servicio al comensal.

Toño Pérez, del Atrio (Cáceres), que cuenta con tres Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, habló de la gastronomía como arte y proyecto de vida.

Todas estas grandes figuras de la gastronomía interactuaban con estudiantes de forma natural, mostrándose muy cercanos y dejándose fotografiar, mostrando su lado más humilde y reconociéndose en ellos.

También estuvieron presentes los chefs de destacados restaurantes de Gran Canaria como Nelson, Bevir, La Pasadilla, El Vega de Guayadeque, Muxgo, Majuga, La Acuarela y Los Guayres, entre otros.

Nelson Pérez Molina destacó que una persona que termina sus estudios y quiera entrar a su local «debe tener la mente abierta, y nosotros, como jefes, tener paciencia y estar dispuestos a enseñar, pero tiene que tener curiosidad y poner de su parte». Nelson señaló que si se dan todos esos ingredientes en el recién graduado «el trabajo y el buen ambiente en la cocina fluye», y recordó que «todos hemos pasado por ahí».