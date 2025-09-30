¿Dónde puedo donar sangre en Gran Canaria esta semana?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) trasladará este viernes, 3 de octubre, una unidad móvil de donación al barrio de Sardina, en Gáldar.

Esta iniciativa se lleva a cabo con motivo de la celebración de las fiestas populares de la localidad, con el objetivo de acercar la donación de sangre a vecinos y visitantes.

El punto de donación se instalará en la antigua cancha deportiva y estará operativo de 16:00 a 20:30 horas.

Otros puntos fijos de donación en Gran Canaria

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:15 a 20:00 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en calle Guatiza, sin número, permanecerá abierto al público el lunes de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15, el martes y miércoles de 17:15 a 20:15; y el jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria (sin cita previa) como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:30 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30; y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), martes y miércoles de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

Requisitos para donar

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta setenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.