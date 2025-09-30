Firgas sube el precio de la basura tras tres décadas: de las pesetas al euro

El Pleno del Ayuntamiento de Firgas da vía libre a una subida del precio de la basura después de casi tres décadas sin tocarse, para cumplir con una ley estatal que obliga a recaudar el coste real del servicio. Los vecinos que pagaban 28 euros pasarán a abonar un mínimo de 67 euros cada año, además de una cantidad variable que dependerá del número de personas empadronadas. La medida se extiende a los negocios, que también deberán rascarse más el bolsillo.

El Ayuntamiento de Firgas recauda unos 113.000 euros cada año por la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, de las arcas municipales salen casi 600.000 euros para costearlo, lo que supone un desfase de casi medio millón de euros. Este desequilibrio económico se debe, en gran medida, a que durante casi tres décadas no se ha modificado la ordenanza municipal, permaneciendo de forma anecdótica todavía en pesetas la cuantía dentro de la ordenanza original vigente.

Un 5% más

La Corporación aprobó esta semana una variación de la tasa, con la que pretende adaptarse a una ley de hace tres años para nivelar los ingresos y gastos de los servicios públicos.

El dueño de una vivienda pagaba hasta ahora 28 euros al año. La actualización del precio supondrá una cantidad fija mínima de 67 euros, algo más del doble, a lo que se suma una cuantía variable que va en función del número de personas que estén empadronadas en el domicilio. A partir de la quinta persona se incrementará un 5% la cantidad por cada persona.

La idea es que quien genera más basura tenga que desembolsar una partida mayor. Aunque también se fijan bonificaciones.

Los negocios también sufrirán un aumento de las tasas. De momento se abona 35 euros por actividad. Y, desde que entre en vigor pasará a una cantidad de 100 euros en determinadas actividades, pero que podría llegar a ser de 400 en el caso de que se implantara un gran negocio, como puede ser un área comercial. El desembolso dependerá de la actividad a la que se dedica y de los metros cuadrados del establecimiento.

El alcalde, Alexis Henríquez, reconoce que es una medida impopular, pero que es de obligado cumplimiento y debía haberse adoptado ya con anterioridad. Y pone como ejemplo que la ordenanza en la que se basan las tarifas todavía tenía fijado el precio en pesetas, pese al cambio de moneda con el nuevo siglo. «Hasta ahora apenas se cubría el coste real», señala el regidor, que señala que en la modificación han trabajo los servicios municipales de intervención y tesorería.

38 negocios

El alcalde señala que en estos momentos solo hay 38 negocios en el pueblo, por lo que es inviable compensarlo con la cuota a la vivienda privada.

La entrada en vigor de la nueva ordenanza tardará todavía cierto tiempo, una vez que debe superar los trámites de exposición pública para recabar posibles alegaciones que deberán ser estudiadas y respondidas.

Durante la sesión celebrada en la tarde del lunes se aprobó también el Plan de Ordenación de Recursos Humanos y otro documento con el Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de la Villa de Firgas.