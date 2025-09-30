Global reclama el convenio cuanto antes para evitar «más problemas»

La normalidad volvió a las estaciones de guaguas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Tras doce días consecutivos de protestas y paros, el transporte interurbano por carretera de la provincia de Las Palmas recuperó su servicio habitual, después de que la Federación de Empresarios del Transporte y Comisiones Obreras celebraran un encuentro que permitió acercar posiciones y acordar la suspensión de la huelga. Aunque los servicios comenzaron a cubrirse al 100 % desde la tarde del pasado lunes, no fue hasta este martes por la mañana cuando trabajadores y estudiantes universitarios pudieron desplazarse con tranquilidad hacia sus puestos de trabajo y los diferentes campus de la Isla. De esta forma los ciudadanos pusieron fin a casi dos semanas de interrupciones que afectaron a miles de personas cada día.

«Valoramos de forma muy positiva la reunión de este martes entre la patronal y los sindicatos, porque nos da un respiro y evita seguir afectando a los pasajeros», explicó Víctor Manuel Quintana, director de Global, durante el acto de recepción de la Guagua de las Promesas en Teror. A pesar de la frustración y el descontento que la situación generó entre los usuarios del transporte público, Quintana mostró comprensión hacia la postura de los sindicatos. «Lo que persiguen es, básicamente, que en Gran Canaria y en el resto de las islas de la provincia se implemente un convenio que dé amparo a todos los trabajadores», recordó.

Estabilidad

En 2027 finaliza la concesión que actualmente explota Global. Si el convenio provincial único se implementa, los trabajadores de la empresa estarán amparados por sus disposiciones, lo que podría garantizar mejores condiciones laborales y mayor estabilidad en el empleo. «Los derechos estarán garantizados independientemente de la empresa que gestione el servicio, ya sea Global u otra», destacó el director. Para los empleados de la compañía, esto representa «el principio de una estabilidad que evite problemas mayores en los años futuros», subrayó con preocupación.

Quintana insistió en la necesidad y urgencia de alcanzar un acuerdo lo antes posible, aunque aún falte más de un año para la renovación de la concesión. «Si la creación y firma del convenio se realiza en los próximos días, el cambio de empresa, si llegara a producirse, se ejecutaría de forma sencilla y sin complicaciones», concluyó. Asimismo, este tipo de acuerdos no solo benefician a los trabajadores, sino que también garantizan la seguridad y la calidad del servicio para todos los usuarios del transporte interurbano, un aspecto fundamental para la movilidad diaria en la provincia de Las Palmas.