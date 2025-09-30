El final del verano trae consigo cambios en la rutina, en la manera de organizar los días y también en los horarios de ocio. Pero en Maspalomas hay un lugar donde la diversión no entiende de estaciones: Holidayworld. Con la llegada del otoño e invierno, el centro de ocio más grande del sur de Gran Canaria ajusta su calendario, manteniendo abiertas todas sus propuestas para que siempre haya un plan a mano.

El parque de atracciones, con sabor a infancia

Wooland seguirá siendo el espacio donde grandes y pequeños comparten emociones. Carruseles, cochitos de choque, la montaña rusa y la emblemática noria recién reinaugurada forman parte de una oferta que convierte cada visita en un recuerdo familiar. Ahora, en temporada de invierno, abre de miércoles a domingo en horario de tarde y noche.

Holidayworld Maspalomas adapta sus horarios de invierno sin renunciar a la diversión ni al eterno verano / La Provincia

Además, las sorpresas no terminan aquí: hasta final de año, cada mes Holidayworld recibe la visita de un personaje especial, “Amigos de Holi”, su popular mascota. Estas apariciones se han convertido en un clásico del calendario, con miles de familias que guardan esas fotos como recuerdo. Y todavía queda más, porque en septiembre se estrenará una nueva atracción que promete dar mucho que hablar.

La bolera más grande de Canarias

Swing Bowling mantiene su ritmo todos los días de 10 de la mañana a medianoche, sin descanso. Con 16 pistas continúa siendo un punto de encuentro habitual para familias, grupos de amigos y también para quienes buscan un plan distinto en pareja.

Karaokes, Escape Rooms, Realidad Virtual y Arcade

Bamm Karaoke, con sus salas privadas, abre de miércoles a domingo para quienes se atreven con el micrófono. Y Anthology Escape Room, también disponible de miércoles a domingo, reta a grupos de amigos o familias a poner a prueba su ingenio y su capacidad de trabajar en conjunto para “escapar a tiempo” de una de sus seis salas, de la más fácil a la más difícil.

Este año, además, se ha sumado una zona exclusiva de Realidad Virtual, una experiencia inmersiva que se ha convertido en una de las novedades más innovadoras de la isla. Un espacio donde vivir aventuras digitales que hacen que la visita a Holidayworld sea todavía más completa.

A todo ello se suma la zona Arcade, con juegos clásicos y modernos que invitan a competir, reír y pasar un buen rato entre amigos o en familia. Una parada perfecta para quienes no se resisten a una partida rápida antes de entrar a Wooland Park.

Para quienes buscan una alternativa diferente, también está Holiball, una actividad pensada para disfrutar y ganar premios que se encuentra fuera del parque y a la que se puede acceder sin necesidad de entrada.

Un mercado gastronómico para todos los gustos

El Mercado del Nomad mantiene su ambiente festivo con propuestas gastronómicas de todo el mundo y un espacio pensado para compartir. Con música en directo y actuaciones de artistas todas las semanas. Un lugar donde lo importante no es solo comer, sino disfrutar del momento junto a los que más quieres. En invierno abre de miércoles a domingo, prolongando su horario hasta la medianoche entre semana y hasta la una de la madrugada los fines de semana.

Próximos eventos: Halloween y Navidad

La programación de los próximos meses en Holidayworld llega cargada de novedades. En octubre, la Casa del Terror se convertirá en el gran protagonista de Halloween, con pasajes tematizados, animación en vivo y actividades pensadas tanto para los más valientes como para quienes buscan un susto más ligero. Talleres, pintacaras y espectáculos especiales completarán una de las noches más esperadas del año para que disfruten los mayores y los más pequeños.

Y con la llegada de diciembre, el centro de ocio más grande de Canarias se transformará en un auténtico escenario navideño. Todas las semanas habrá actividades para las familias: talleres infantiles, pintacaras, recogida de juguetes solidarios, mercados navideños y, por supuesto, la visita de Papá Noel. Los más pequeños podrán entregarle su carta en persona y vivir la magia de un recorrido especialmente diseñado para la ocasión.

La agenda de invierno no se detiene aquí: nuevos eventos exclusivos, nunca antes vistos en el sur de la isla, se sumarán a la programación habitual para seguir sorprendiendo a quienes ya consideran Holidayworld como su punto de encuentro.

Horarios de invierno

Wooland – Parque de atracciones : miércoles, jueves y domingo de 16:00 a 23:00 h; viernes y sábado hasta las 23:30 h (las atracciones cierran 15 minutos antes).

: miércoles, jueves y domingo de 16:00 a 23:00 h; viernes y sábado hasta las 23:30 h (las atracciones cierran 15 minutos antes). Swing Bowling – Bolera : todos los días de 10:00 a 00:00 h.

: todos los días de 10:00 a 00:00 h. Bamm Karaoke : miércoles, jueves y domingo de 16:00 a 23:00 h; viernes y sábado hasta las 00:00 h.

: miércoles, jueves y domingo de 16:00 a 23:00 h; viernes y sábado hasta las 00:00 h. Anthology Escape Room : miércoles, jueves y domingo de 16:00 a 23:00 h; viernes y sábado hasta las 00:00 h.

: miércoles, jueves y domingo de 16:00 a 23:00 h; viernes y sábado hasta las 00:00 h. Mercado del Nomad – Gastronomía: miércoles, jueves y domingo de 18:00 a 00:00 h; viernes y sábado hasta la 01:00 h (cocinas hasta 30 minutos antes).

Un plan para cada día

Con esta nueva franja horaria y una agenda repleta de actividades temáticas, Holidayworld Maspalomas demuestra que el final del verano no implica el final de la diversión. Entre atracciones, bolos, karaoke, escape room, realidad virtual, arcade, Holiball, espectáculos y celebraciones como Halloween y Navidad, el complejo mantiene vivo su espíritu de punto de encuentro durante todo el año.