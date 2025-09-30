Mogán retira más de 3 toneladas de residuos de los fondos marinos de sus puertos

En el Puerto de Arguineguín se recogieron 2,10 toneladas de residuos, mientras que en el Puerto de Mogán se extrajeron 1,12 toneladas, contribuyendo así a la conservación del ecosistema marino y a la mejora de la imagen y calidad turística del litoral del municipio.

Estos trabajos se enmarcan en el proyecto “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Mogán: Mar, Montaña y Cielo”, incluido en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de las Islas Canarias y financiado con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Éstos se encuentran dentro del EJE 1. Transición verde y sostenible - Actuación 3. Recuperar el mar.

La limpieza de ambos puertos fue ejecutada por empresas especializadas en ingeniería y trabajos subacuáticos, garantizando la seguridad, la profesionalidad y el respeto al medioambiente en sus operaciones.

La inversión total destinada a estas actuaciones asciende a 31.030 euros (15.515 euros por cada puerto).

El concejal de Pesca de Mogán, Víctor Gutiérrez, visitó las localizaciones durante el transcurso de las operaciones de limpieza y aprovechó la ocasión para instar a la población en general a hacer un ejercicio de conciencia. “Es una pena que aún existan tantos residuos en los fondos de nuestros puertos. Debemos recordar la importancia de mantener limpio nuestro entorno y preservar la salud del medio natural”, declaró. “Es un trabajo de todos”, concluyó.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mogán reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la protección del entorno marino y la mejora de los espacios portuarios, fundamentales para la economía azul y el atractivo turístico del municipio.