Una nueva aerolínea deja de operar en Gran Canaria y cancela todos sus vuelos
La compañía 'low cost' cesa sus vuelos a nivel global por distintas razones
La aerolínea 'low cost' islandesa Fly Play ha anunciado en un comunicado este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos. Entre otros destinos, la compañía con sede en Islandia operaba en el aeropuerto Tenerife Sur, que pierde un nuevo servicio como ocurrirá durante invierno en Tenerife Norte con Ryanair.
En el mismo, explica a los pasajeros que pueden encontrar alternativas a sus viajes en vuelos de otras compañías y que algunas de ellas pueden ofrecer "tarifas de rescate" especiales teniendo en cuenta las circunstancias. En España, PLAY operaba en Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid y Málaga, además de Tenerife.
Desde medios especializados en la aviación se apunta a que hay muchas razones para esta decisión de la compañía, que cesa sus operaciones a nivel global. El rendimiento de la empresa, la baja venta de billetes y la cobertura negativa de los últimos tiempos son algunos de los motivos que han agravado la situación de Fly Play.
En el comunicado, la compañía da indicaciones a los clientes sobre cómo solicitar un reembolso de sus billetes y pide disculpas por los inconvenientes.
