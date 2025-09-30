Raúl Pérez Pereira: «Canarias genera vinos de mucho interés»

Está usted considerado un gurú de la enología.

Bueno, hay que ponerle esos adjetivos a la gente, pero soy una persona muy normal, de una familia muy normal y que únicamente el tiempo me ha permitido hacer vinos que yo creo que tienen que ser así. Cuando eres más joven, pues tienes que amoldarte un poquito a los estilos o a los mercados, pero bueno, en un momento en la vida, que es una pena que sea tan tarde, pues tú puedes decir mucho más lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer.

¿Cómo está el mundo de la Enología en Canarias?

Pues creo que el mundo de la enología en Canarias está en un momento bueno porque los mercados internacionales miran a Canarias. Hay muchos vinos de las islas que se están vendiendo en América o en Inglaterra. El propio espacio, tan pequeño, tan particular y tan simbólico, lo que genera son vinos de mucho interés. Quiero decir, muchos sumilleres del mundo quieren tener en las cartas un vino de Canarias por su singularidad. Yo creo que está en un momento dulce. Los vinos de Canarias han sido mucho más desconocidos en el pasado que hoy en día. Se ha pasado de ser vinos de autoconsumo a ser vinos que han viajado. Esto tiene que tener una trayectoria, un trabajo, pero que están en un momento donde hay interés. Lo más difícil en un mercado de vinos es generar interés. Hay unas críticas gastronómicas o críticas enológicas buenas. Tienen mucha singularidad en un terruño único, tienen variedades bastante adaptadas aquí. Yo creo que es un momento bueno para hacer vinos en Canarias.

¿Conoce usted la uva de aquí?

Bueno, después de tres o cuatro años, no puedo decir que conozco la uva de aquí. Estoy trabajando con ella. Son años o momentos de adaptación, de conocer. Si en tres años somos capaces de conocer las uvas, hacer vinos e interpretarlos, seríamos extraordinarios. Creo que todavía estoy en esa fase de conocimiento. Estoy trabajando con las variedades locales que, desde mi punto de vista, es lo que me genera curiosidad. Yo no vengo aquí a trabajar con Syrah ni con Cabernet. No digo que no esté bien trabajar con la variedad , pero es más interesante las variedades que se han quedado aquí, la Malvasía, el Listán, el Diego, pues todas estas variedades están cogiendo un punto de auge. Es decir, al final los vinos son consecuencias de variedades, suelos y climas. Y bueno, es un clima con el que tengo mucho interés de trabajar porque casi todos mis proyectos se hacen en climas atlánticos, y esto es un clima en medio del Atlántico.

Aquí hay mucha bodega pequeña, ¿eso es una desventaja?

Pues es una cosa muy interesante, es decir, una gran zona siempre va ser más grande cuando hay bodegas pequeñas porque el valor de los vinos va a ser más grande. Una bodega pequeña no puede vender vinos a 3 o a 4 euros. Una grande sí gana dinero. Entonces, a veces para dar prestigio a las zonas se tienen que desarrollar pequeños proyectos. Ha pasado en Rías Baixas y en el Bierzo, que ha habido una transición de cooperativas y grandes empresas a pequeños productores. Y eso a futuro se va notar a positivo.

Surgen nuevas denominaciones de origen en España que enriquecen más la oferta vinícola y que a la gente parece intesarle.

La gente cada día quiere saber más el origen exacto de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, cuando se van a comer un tomate de Murcia quieren saber de qué lugar de Murcia es. El mundo necesita más concreción, y ahí es donde resultan más interesantes los espacios. Ya hasta las denominaciones de origen se han quedado muy pequeñas. Hablamos de vinos de pueblo, de viñas de parcela, de viñas de zona, que eso lo vienen haciendo los franceses hace muchísimos siglos. Entonces es una consecuencia lógica. Nosotros vamos bastante por detrás de Francia y lo que estamos haciendo son modelos que ya están establecidos. No estamos inventando nada, simplemente hacemos clasificaciones lógicas. Y en Canarias, pues bueno, eso es normal. Aparte de la diversidad que tienen las islas, es necesario. Si te fijas, no es lo mismo la bodega en Gran Canaria que en Tenerife, o que La Gomera y en Lanzarote. Ni siquiera en Lanzarote es lo mismo estar en La Geria que en la parte norte de la isla. Eso lo cambia todo. Cambia el suelo, el clima y otros aspectos. Los espacios son difíciles de delimitar, pero tiene que llegar un momento que tienen que hacerlo. Incluso los espacios que hoy están delimitados tienen que fragmentarse. Ya te digo yo que he estado en zonas mucho más estables que aquí. En Rías Baixas podría tener cinco denominaciones y podría definir mucho mejor los vinos, porque hay mucha diferencia entre un vino del Condado y un vino del Salnés. Aquí pasa lo mismo.