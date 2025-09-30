Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción

Octubre no pide permiso para llegar. Se cuela con brisa fresca entre los escaparates, en la ropa que empieza a cubrir hombros y en las ganas de salir a celebrar que el verano se despide, pero la fiesta no. Con el primer fin de semana del mes, Gran Canaria se convierte en un mosaico de tradiciones, música, sabores y reencuentros.

Desde Arucas hasta San Bartolomé de Tirajana, pasando por Agüimes, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria, la isla despliega una agenda que invita a vivir la calle, descubrir a los tuyos y cerrar septiembre bailando. Así lo ha resumido la creadora de contenidos Tania Pyetku, que comparte en redes los mejores planes para no quedarse en casa.

Castillo del Romeral: música, asaderos y fuegos

La costa sur arranca con energía. En Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, las fiestas se celebran entre verbenas, conciertos y actos populares:

Viernes : el fin de semana comienza con un concurso canino a las 18:00 horas y una verbena animada por Ritmo Bajando y Armonía Show.

: el fin de semana comienza con un a las 18:00 horas y una animada por Ritmo Bajando y Armonía Show. Sábado : el ambiente sube con un asadero popular acompañado por la actuación de Buen Rollito y DJ. Más tarde, la noche se enciende con Star Music, Mallombe y La Mecánica by Tamarindos. A medianoche, se proyectará una exposición de vídeo.

: el ambiente sube con un y DJ. Más tarde, la noche se enciende con Star Music, Mallombe y La Mecánica by Tamarindos. A medianoche, se proyectará una exposición de vídeo. Domingo: la jornada empieza con diana floreada a cargo de la Banda Isleña, seguida de chocolatada, música en directo y el esperado concierto de Los Salvapantallas.

Chocolatada en la inauguración en el palacete Rodríguez Quegles. / Juan Castro

Las Palmas de Gran Canaria: mercado, talleres y drag queens

La capital no se queda atrás. El Mesa y López Market regresa este viernes y sábado con una programación que combina comercio local, espectáculos y actividades para toda la familia:

Viernes : a las 17:30 horas, destaca el espectáculo familiar “Rafaelillo Clown” y conciertos con Aseres y artistas drag.

: a las 17:30 horas, destaca el espectáculo familiar “Rafaelillo Clown” y conciertos con Aseres y artistas drag. Sábado: Borondona y sus amigos animan la mañana, y por la tarde subirán al escenario las drag queens, Crossfire y un espectáculo musical con sabor isleño.

Los dos días desde las 10:00 hasta las 21:30 horas, los puestos llenarán la zona comercial con talleres, sorteos como “El pozo de tus deseos”, y animación continua.

El Mesa y López Market ambientó el corazón de la ciudad. / Andrés Cruz

Agüimes: tradición, romería y humor canario

El municipio de Agüimes celebra este fin de semana una combinación perfecta de cultura, folklore y humor:

Viernes : el Festival de Folklore toma el Teatro Auditorio, mientras en la Plaza del Rosario se celebra una noche joven con ambiente festivo.

: el toma el Teatro Auditorio, mientras en la Plaza del Rosario se celebra una noche joven con ambiente festivo. Sábado : arranca con una romería desde la piscina municipal, seguida de un gran baile de Taifas con distintas parrandas a las 22:30 y una verbena que prolongará la fiesta.

: arranca con una romería desde la piscina municipal, seguida de un con distintas parrandas a las 22:30 y una verbena que prolongará la fiesta. Domingo: desde lucha del garrote hasta exposiciones, el día culmina con una degustación de postres a las 17:00 horas y el esperado show de Kike Pérez.

El humorista conejero Kike Pérez. / LP/DLP

Valleseco: manzanas, fabada y música en vivo

En Valleseco, el fin de semana gira en torno a las manzanas y la sidra, con una programación que combina tradición asturiana y folclore canario:

Sábado : romería y verbena con Línea DJ y Armonía Show. A medianoche, fuegos artificiales.

: con Línea DJ y Armonía Show. A medianoche, fuegos artificiales. Domingo: feria de artesanía desde las 10:00, venta de manzana y sidra, concierto de Los Lola y Furia Joven, y degustación de fabada asturiana por tres euros. Por la tarde habrá fiesta infantil, humor con Maestro Florido y música con la Banda de Teror.

Arucas: conciertos en la costa

El Cangrejo Fest transforma la costa de Arucas en un gran escenario al aire libre entre