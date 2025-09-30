Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
La creadora de contenido Tania Pyetku desvela los planes que harán que cinco municipios se llenen de música, romerías, ferias y verbenas
Octubre no pide permiso para llegar. Se cuela con brisa fresca entre los escaparates, en la ropa que empieza a cubrir hombros y en las ganas de salir a celebrar que el verano se despide, pero la fiesta no. Con el primer fin de semana del mes, Gran Canaria se convierte en un mosaico de tradiciones, música, sabores y reencuentros.
Desde Arucas hasta San Bartolomé de Tirajana, pasando por Agüimes, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria, la isla despliega una agenda que invita a vivir la calle, descubrir a los tuyos y cerrar septiembre bailando. Así lo ha resumido la creadora de contenidos Tania Pyetku, que comparte en redes los mejores planes para no quedarse en casa.
Castillo del Romeral: música, asaderos y fuegos
La costa sur arranca con energía. En Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, las fiestas se celebran entre verbenas, conciertos y actos populares:
- Viernes: el fin de semana comienza con un concurso canino a las 18:00 horas y una verbena animada por Ritmo Bajando y Armonía Show.
- Sábado: el ambiente sube con un asadero popular acompañado por la actuación de Buen Rollito y DJ. Más tarde, la noche se enciende con Star Music, Mallombe y La Mecánica by Tamarindos. A medianoche, se proyectará una exposición de vídeo.
- Domingo: la jornada empieza con diana floreada a cargo de la Banda Isleña, seguida de chocolatada, música en directo y el esperado concierto de Los Salvapantallas.
Las Palmas de Gran Canaria: mercado, talleres y drag queens
La capital no se queda atrás. El Mesa y López Market regresa este viernes y sábado con una programación que combina comercio local, espectáculos y actividades para toda la familia:
- Viernes: a las 17:30 horas, destaca el espectáculo familiar “Rafaelillo Clown” y conciertos con Aseres y artistas drag.
- Sábado: Borondona y sus amigos animan la mañana, y por la tarde subirán al escenario las drag queens, Crossfire y un espectáculo musical con sabor isleño.
Los dos días desde las 10:00 hasta las 21:30 horas, los puestos llenarán la zona comercial con talleres, sorteos como “El pozo de tus deseos”, y animación continua.
Agüimes: tradición, romería y humor canario
El municipio de Agüimes celebra este fin de semana una combinación perfecta de cultura, folklore y humor:
- Viernes: el Festival de Folklore toma el Teatro Auditorio, mientras en la Plaza del Rosario se celebra una noche joven con ambiente festivo.
- Sábado: arranca con una romería desde la piscina municipal, seguida de un gran baile de Taifas con distintas parrandas a las 22:30 y una verbena que prolongará la fiesta.
- Domingo: desde lucha del garrote hasta exposiciones, el día culmina con una degustación de postres a las 17:00 horas y el esperado show de Kike Pérez.
Valleseco: manzanas, fabada y música en vivo
En Valleseco, el fin de semana gira en torno a las manzanas y la sidra, con una programación que combina tradición asturiana y folclore canario:
- Sábado: romería y verbena con Línea DJ y Armonía Show. A medianoche, fuegos artificiales.
- Domingo: feria de artesanía desde las 10:00, venta de manzana y sidra, concierto de Los Lola y Furia Joven, y degustación de fabada asturiana por tres euros. Por la tarde habrá fiesta infantil, humor con Maestro Florido y música con la Banda de Teror.
Arucas: conciertos en la costa
El Cangrejo Fest transforma la costa de Arucas en un gran escenario al aire libre entre
- Sábado: talleres infantiles y actividades de 11:00 a 14:00 horas en la Avenida Los Charcones. Espectáculo clown en el Escenario Playa, así como mastercalss de baile, La Chica de Ayer en concierto a las 18:30 horas, Blas Cantó a las 20:30 horas y Chicas Melodía a las 22:30 horas.
- Domingo: talleres infantiles y actividades de 11:00 a 14:00 horas en la Avenida Los Charcones. Luego, en el escenario playa habrá animación infantil, Yet Garbey a las 14:00 horas y un tributo a Alejandro Fernández con Elías Uche y el Mariachi Peleón pondrá el broche a las 16:00 horas en la playa.
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- De primeras citas a bodas de oro: la historia de un pub mítico de Telde donde se cruzan generaciones
- ¿Qué hacer este fin de se semana en Gran Canaria? Valsequillo suelta al Perro Maldito y Agüimes celebra la Traída del Gofio
- Señor Tiempo vence al Perro Maldito
- El Cabildo avisa con subir al 90% los servicios mínimos de Global
- Los guardianes del Perro Maldito
- Agaete suspende las fiestas del Risco por el pleito de los policías
- Una semana más de paros parciales en las guaguas antes de los totales