Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción

La creadora de contenido Tania Pyetku desvela los planes que harán que cinco municipios se llenen de música, romerías, ferias y verbenas

Qué hacer el primer fin de semana de octubre en Gran Canaria

Qué hacer el primer fin de semana de octubre en Gran Canaria / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Octubre no pide permiso para llegar. Se cuela con brisa fresca entre los escaparates, en la ropa que empieza a cubrir hombros y en las ganas de salir a celebrar que el verano se despide, pero la fiesta no. Con el primer fin de semana del mes, Gran Canaria se convierte en un mosaico de tradiciones, música, sabores y reencuentros.

Desde Arucas hasta San Bartolomé de Tirajana, pasando por Agüimes, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria, la isla despliega una agenda que invita a vivir la calle, descubrir a los tuyos y cerrar septiembre bailando. Así lo ha resumido la creadora de contenidos Tania Pyetku, que comparte en redes los mejores planes para no quedarse en casa.

Castillo del Romeral: música, asaderos y fuegos

La costa sur arranca con energía. En Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, las fiestas se celebran entre verbenas, conciertos y actos populares:

  • Viernes: el fin de semana comienza con un concurso canino a las 18:00 horas y una verbena animada por Ritmo Bajando y Armonía Show.
  • Sábado: el ambiente sube con un asadero popular acompañado por la actuación de Buen Rollito y DJ. Más tarde, la noche se enciende con Star Music, Mallombe y La Mecánica by Tamarindos. A medianoche, se proyectará una exposición de vídeo.
  • Domingo: la jornada empieza con diana floreada a cargo de la Banda Isleña, seguida de chocolatada, música en directo y el esperado concierto de Los Salvapantallas.
Chocolatada en la inauguración del belén del palacete Rodríguez Quegles.

Chocolatada en la inauguración en el palacete Rodríguez Quegles. / Juan Castro

Las Palmas de Gran Canaria: mercado, talleres y drag queens

La capital no se queda atrás. El Mesa y López Market regresa este viernes y sábado con una programación que combina comercio local, espectáculos y actividades para toda la familia:

  • Viernes: a las 17:30 horas, destaca el espectáculo familiar “Rafaelillo Clown” y conciertos con Aseres y artistas drag.
  • Sábado: Borondona y sus amigos animan la mañana, y por la tarde subirán al escenario las drag queens, Crossfire y un espectáculo musical con sabor isleño.

Los dos días desde las 10:00 hasta las 21:30 horas, los puestos llenarán la zona comercial con talleres, sorteos como “El pozo de tus deseos”, y animación continua.

El Mesa y López Market ambientó el corazón de la ciudad.

El Mesa y López Market ambientó el corazón de la ciudad. / Andrés Cruz

Agüimes: tradición, romería y humor canario

El municipio de Agüimes celebra este fin de semana una combinación perfecta de cultura, folklore y humor:

  • Viernes: el Festival de Folklore toma el Teatro Auditorio, mientras en la Plaza del Rosario se celebra una noche joven con ambiente festivo.
  • Sábado: arranca con una romería desde la piscina municipal, seguida de un gran baile de Taifas con distintas parrandas a las 22:30 y una verbena que prolongará la fiesta.
  • Domingo: desde lucha del garrote hasta exposiciones, el día culmina con una degustación de postres a las 17:00 horas y el esperado show de Kike Pérez.
El humorista conejero Kike Pérez.

El humorista conejero Kike Pérez. / LP/DLP

Valleseco: manzanas, fabada y música en vivo

En Valleseco, el fin de semana gira en torno a las manzanas y la sidra, con una programación que combina tradición asturiana y folclore canario:

  • Sábado: romería y verbena con Línea DJ y Armonía Show. A medianoche, fuegos artificiales.
  • Domingo: feria de artesanía desde las 10:00, venta de manzana y sidra, concierto de Los Lola y Furia Joven, y degustación de fabada asturiana por tres euros. Por la tarde habrá fiesta infantil, humor con Maestro Florido y música con la Banda de Teror.

Arucas: conciertos en la costa

El Cangrejo Fest transforma la costa de Arucas en un gran escenario al aire libre entre

Noticias relacionadas y más

  • Sábado: talleres infantiles y actividades de 11:00 a 14:00 horas en la Avenida Los Charcones. Espectáculo clown en el Escenario Playa, así como mastercalss de baile, La Chica de Ayer en concierto a las 18:30 horas, Blas Cantó a las 20:30 horas y Chicas Melodía a las 22:30 horas.
  • Domingo: talleres infantiles y actividades de 11:00 a 14:00 horas en la Avenida Los Charcones. Luego, en el escenario playa habrá animación infantil, Yet Garbey a las 14:00 horas y un tributo a Alejandro Fernández con Elías Uche y el Mariachi Peleón pondrá el broche a las 16:00 horas en la playa.

