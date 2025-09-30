Así será el nuevo pabellón de Infecar: "Moderno, versátil y sostenible"

Infecar contará con un nuevo pabellón ferial y un edificio de usos complementarios, ambos integrados en una misma estructura con capacidad para acoger a 3.500 personas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aseguró durante el acto de presentación que el proyecto se ejecutará en un plazo de dos años y que cuenta con un presupuesto de 51 millones de euros. Se caracteriza por su "modernidad, versatilidad y sostenibilidad", aseguró. Así, pretende responder a las nuevas necesidades de los recintos feriales, que deben ser "multifuncionales, abiertos al exterior y sostenibles", coincidieron los arquitectos de la obra durante el acto celebrado en el Cabildo de Gran Canaria.

¿Cómo será el nuevo pabellón ferial de Infecar?

El proyecto, de 146 metros de largo y 65 metros de ancho, sustituirá a los actuales pabellones tres y siete, así como parte de la plaza ferial. Para acoger todo tipo de eventos, en su interior se levantará un pabellón principal de 7.000 metros cuadrados. Además, se podrá dividir en cuatro sub-pabellones de 1.800 metros cuadrados cada uno, separados con tabiques móviles, lo que permitirá una gran flexibilidad en la organización de los eventos. El más alto medirá 18 metros.

El edificio de usos complementarios tendrá cinco plantas. En la planta baja habrá zonas de restauración y salas polivalentes. A la planta uno, se suman más espacios polivalentes, una sala de prensa y lugares de descanso. La planta dos y tres estará dotada de áreas de trabajo. Mientras, en la planta cuatro habrá una sala polivalente.

La silueta del edificio dibuja un perfil curvo. Sobre dicha forma, en el techo, se instalarán placas fotovoltaicas de casi 580 kilovatios, capaces de generar más de 900.000 Kw/hora al año, y se completará con baterías de almacenamiento energético, lo que garantiza la autosuficiencia y la eficiencia en el consumo.

Lateral del futuro pabellón ferial de Infecar. / LP/DLP

Su fachada acristalada, contará con terrazas longitudinales, mientras que los laterales estarán recubiertos por piezas en forma de relieve trapezoidal, elaboradas con aluminio reciclado, que permitirán un aislamiento térmico y acústico.

Fachada del futuro pabellón ferial de Infecar. / LP/DLP

Morales aseguró que, mientras se esté ejecutando la obra del pabellón, la programación de Infecar se trasladará al recinto ferial de Agüimes. Se estima que esto ocurra a partir de enero de 2026, tras los actos de navidad.

Esta construcción se enmarca dentro de un plan especial de ordenación para rediseñar las instalaciones de Infecar. Primero se construirá el pabellón. Más tarde comenzará la obra para añadir plazas, aparcamientos, zonas verdes y zonas deportivas para los vecinos. Dicha parte del plan cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros.

El presidente del Cabildo ha destacado que este proyecto "no es solo una obra arquitectónica, sino un símbolo del modelo de desarrollo sostenible que impulsa Gran Canaria y un icono que diversifica la economía insular, mejora la vida de los vecinos del entorno y refuerza la proyección internacional de la isla".