El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana nombra a su primer oficial bombero

El suboficial José Felipe Santana toma posesión como el primer bombero de carrera profesional que alcanza la jefatura técnica del SEIS de Maspalomas

Toma de posesión de José Felipe Santana Rodríguez como oficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado un importante avance al cubrir por primera vez una plaza de Oficial en su escala técnica operativa. Este nuevo puesto ha sido asumido por el suboficial José Felipe Santana Rodríguez, quien ha tomado posesión en un acto oficial celebrado en la Casa Consistorial de la Villa, en el casco histórico de Tunte.

Con esta incorporación, el consistorio consolida una jefatura técnica estable y de carrera, fortaleciendo la estructura organizativa de un servicio esencial para la seguridad de uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias.

Perfil del nuevo oficial: formación y experiencia

José Felipe Santana, de 44 años, es funcionario de carrera del SEIS desde 2017. Su formación académica incluye el título de Ingeniero Industrial, además de dos másteres: uno en Ingeniería contra Incendios y otro en Prevención de Riesgos Laborales en todas sus especialidades.

Desde el año 2019 ha ejercido como suboficial, y en los últimos años ha desempeñado de forma interina las funciones de jefe del servicio, liderando procesos clave de modernización dentro del cuerpo.

Foto de familia tras la toma de posesión del nuevo oficial del Servicio de Extinción de Incendios de San Bartolomé de Tirajana

Mejora de medios y modernización del SEIS

Durante su etapa al frente del SEIS, Santana ha impulsado mejoras notables en la estructura operativa y en la dotación de medios técnicos, como la adquisición de nuevos vehículos, equipos para intervenciones especializadas (tráfico, altura, rescate acuático y sanitario, entre otros) y materiales de última generación.

Estas mejoras han sido posibles gracias a subvenciones públicas de diferentes administraciones que han supuesto una inversión total de casi 2,3 millones de euros.

Este refuerzo técnico se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante emergencias, lo que repercute directamente en la seguridad de residentes y visitantes del municipio.

Acto institucional

El acto de toma de posesión fue presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia y Recursos Humanos, Elena Álamo Vega, y el concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo. También asistieron miembros del equipo directivo del SEIS.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso del Ayuntamiento con la estabilidad laboral, la carrera profesional del personal y la modernización de los servicios públicos esenciales, como lo es el cuerpo de bomberos en un entorno de alta demanda turística.

