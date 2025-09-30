Temisas celebra su día grande de las fiestas en honor a San Miguel Arcángel

Temisas vivió este lunes su día grande con motivo de las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. La jornada estuvo marcada por la celebración de la Diana Floreada y la feria de ganado, además de un almuerzo popular, la procesión de la imagen del patrón y una verbena del solajero, eventos que volvieron a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la devoción y la alegría.

La programación arrancó desde primera hora de la mañana con la Diana Floreada, que recorrió las calles del pueblo al son de la Banda Guiniguada y las divertidas danzas de los papahuevos, finalizando en el parque de Los Olivos. A continuación, junto al Local Social Antonio Cerpa se celebró la feria de ganado, uno de los actos más esperados, que mantiene viva la tradición ganadera y campesina de la localidad.

Al mediodía tuvo lugar la solemne eucaristía, presidida por el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz Díaz, y acompañada por la Agrupación Folclórica Susa Suárez. Tras la misa, la imagen de San Miguel Arcángel recorrió en procesión las calles de Temisas, acompañada por la música de la Banda Guiniguada.

El ambiente festivo continuó con el almuerzo popular en el parque de Los Olivos, que se convirtió en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Allí mismo, durante la tarde, se celebró una verbena del solajero con la actuación de Yeray Socorro, que puso ritmo y animación al cierre de la jornada.

Estas fiestas fueron, una vez más, una oportunidad para el reencuentro entre los vecinos y aquellos que residen fuera pero que cada septiembre regresan a su pueblo para revivir costumbres y reencontrarse con familiares y amigos. Las celebraciones se desarrollaron en un ambiente de alegría compartida, reafirmando el compromiso de toda la comunidad con la preservación del legado cultural que forma parte esencial de su identidad.