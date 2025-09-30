Vertido ilegal de escombros en El Tablero

La Concejalía de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha denunciado un nuevo vertido ilegal de escombros en la vía pública, concretamente en un recinto ubicado en la zona de Las Tabaibas, en El Tablero. Los hechos ocurrieron en agosto, cuando las cámaras de autovigilancia instaladas en la calle San Salvador captaron a dos individuos descargando desde un vehículo Renault blanco una gran cantidad de sacos de escombros, que fueron introducidos directamente en la compactadora de residuos existente en el lugar.

La rápida detección del vertido permitió trasladar las imágenes a la Policía Local, que identificó el vehículo implicado y confirmó que estaba arrendado a la empresa Ramand Estructuras S.L., responsable final de la infracción. Este comportamiento vulnera la Ordenanza Municipal de Limpieza (art. 41). Por ello, la Policía Local ha iniciado un procedimiento sancionador que puede conllevar multas de entre 3.005 y 30.050 euros, en función de la gravedad del caso.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y el concejal de Limpieza y Residuos, Ruymán Cardoso, coincidieron en señalar que este tipo de actuaciones “no pueden quedar impunes”. Marichal subrayó que “queremos trasladar a la ciudadanía el mensaje de que no vamos a permitir estas conductas incívicas y que se actuará siempre con firmeza para defender la limpieza y el cuidado del municipio”. Por su parte, Cardoso destacó que “estos vertidos suponen un grave perjuicio ambiental y una falta de respeto hacia todos los vecinos que cumplen con la normativa, por lo que la Concejalía seguirá reforzando la vigilancia en diferentes puntos del municipio”.

Con esta actuación, la Concejalía de Limpieza y Residuos reafirma su compromiso con la protección del entorno y con la seguridad y bienestar de los residentes. La institución recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para erradicar el vertido de basuras, enseres y escombros en lugares no habilitados, denunciar estas conductas y lograr entre todos un municipio más limpio, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.