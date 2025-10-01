Celebración en la Residencia de Taliarte por el Día Internacional de las Personas Mayores a ritmo de folclore canario

La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha visitado este miércoles la Residencia de Taliarte para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra hoy 1 de octubre. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como Día Internacional de las Personas Mayores con el objetivo de reflexionar sobre el hecho demográfico del aumento de las personas mayores en nuestras sociedades e impulsar la solidaridad con las personas mayores para mejorar su calidad de vida y paliar algunos de sus déficits.

Para celebrar esta señalada fecha, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) ha organizado a lo largo de esta semana un programa de actividades en las residencias de mayores del Cabildo. Hoy ha sido el turno de la actuación de la Agrupación Folclórica Los Ovejeros que han llenado de música y alegría la Residencia de Mayores de Taliarte, en Telde, actuando para un centenar de residentes y trabajadores del centro que han bailado al ritmo de folclore canario.

La Agrupación Folclórica Los Ovejeros junto a la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, / LP/DLP

El Centro Sociosanitario El Sabinal también ha acogido actos conmemorativos toda la semana. Mañana jueves organiza para sus residentes un taller de cocina y el viernes una fiesta de cante y baile de sevillanas.