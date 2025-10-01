Esta cafetería de Gran Canaria regala esta fantasía dulce por tu cumpleaños

Otoño llega con sabores nuevos, pero hay quienes, además, tienen algo más que celebrar. Los nacidos en octubre suelen decir que su cumpleaños cae en tierra de nadie porque ni es verano, ni es Navidad, ni hay vacaciones de por medio. Sin embargo, este 2025, quienes soplen velas en el décimo mes del año tienen una razón extra para sonreír.

El Tucán de Arguineguín ha preparado un regalo exclusivo para todos ellos: una pinsa que no está en carta y que huele a infancia, a fiesta y a capricho italiano.

“Sabemos que todos los cumpleañeros de octubre estaban esperando su regalo y hemos preparado uno muy exclusivo”, anuncian desde la cuenta oficial del local, ubicado en el número 55B de la calle Miguel Marrero Rodríguez.

Y lo cierto es que el detalle no ha pasado desapercibido en redes. Se trata de una pinsa dulce de edición limitada de tres cremas irresistibles (Nutella, Happy Hippo y chocolate blanco), coronada con nubes esponjosas, chispitas de colores y helado de vainilla.

Para quienes celebran la vida

El regalo tiene una condición, ya que solo es válido el mismo día del cumpleaños. Así lo especifican en su comunicado, donde recuerdan que “pediremos el DNI u otro documento oficial para verificarlo. Y se respetará el orden de llegada”.

Además, por cuestiones logísticas, aclaran: “En caso de no haber disponibilidad de masa de pinsa, se dará al cumpleañero un trozo de tarta a elección y helado (queda excluido el helado de pistacho)”. Una solución que no empaña el gesto principal es mimar a los cumpleañeros como si fueran de casa.

El corazón palpitante del Tucán

El Tucán de Arguineguín no es una cafetería al uso. Nació de la pasión por la buena comida y de una idea clara: “Transmitir el conocimiento sobre la materia prima y la conciencia del trabajo que hay detrás de cada elaboración”, explican desde su web.

De hecho, cada producto, desde un crumble cookie hasta un frappé helado, está diseñado con mimo. Lo que a la vista de muchos puede parecer un postre banal, para nosotros "representa todo nuestro amor por la comida, la buena comida y, nuestro deseo incontenible de transmitir este a mor a muchos", señalan en su página web. Y es ese amor el que se ha traducido en una propuesta original, como esta pinsa de cumpleaños.

Aunque la pinsa dulce solo estará disponible para quienes cumplan años en octubre, el resto de la carta está llena de tentaciones para todos los públicos. Las crumble cookies son uno de los grandes éxitos del local: galletas gigantes con borde crujiente y corazón suave, rellenas de crema de pistacho, red velvet, Oreo o chocolate blanco con fresa.

También triunfan los sándwiches creativos, como el New York melt (con pastrami, cebolla roja caramelizada, queso fundido y mostaza dulce) o El Pollito, con pollo a la llama, pimientos asados y queso Gouda.

A eso se suman las focaccias, crepes, smoothies, zumos naturales, helados artesanales y pinsas saladas. Todo ello en un espacio que abre todos los días de 10:00 a 21:00 horas, hasta las 21:30 los fines de semana, y que ya ha conquistado a vecinos y visitantes del sur grancanario.