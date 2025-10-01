El huracán Gabrielle no llega solo: Jorge Rey habla de nuevas tormentas y bastante inestabilidad

Septiembre se escurrió entre cielos encapotados. No ha dejado apenas puentes ni calma solo un reguero de mapas rojos, avisos amarillos y una palabra que se repite con eco: Gabrielle.

No como huracán, pero sí como borrasca con memoria tropical. El inicio de este mes se convierte en una coreografía de frentes, lluvias intensas y tormentas que, según advierte el joven meteorólogo Jorge Rey, “no son ninguna broma”.

Canarias, aunque al margen de los focos más intensos, tampoco escapa del todo. La inestabilidad se cuela por los bordes del archipiélago como un huésped inesperado que no llama a la puerta.

Del huracán a la borrasca inquieta

El fenómeno meteorológico que llega desde el Atlántico ya no conserva la fuerza de un huracán, pero sí una estela de inestabilidad. Gabrielle tocará la península como una borrasca especialmente activa y lo hará dejando su huella en zonas como Valencia, Tarragona o Alicante. “Se están activando avisos rojos porque las tormentas pueden superar los cien litros en apenas un día”, advierte Jorge Rey.

No es como la DANA del año pasado, pero la prudencia es obligatoria. “Las tormentas llegan. No se esperan, pero llegan”, insiste y recuerda que los modelos son muy variables y las lluvias podrían intensificarse más de lo previsto.

¿Qué tiene que ver el fenómeno de El Niño?

Rey vincula esta situación atmosférica con el fenómeno El Niño o ENSO. En el océano Pacífico, las aguas están anómalamente cálidas en torno al ecuador, y eso, aunque parezca lejano, tiene consecuencias.

“Ese calentamiento da lugar a fenómenos como el que está ocurriendo ahora o que ocurrirá en las próximas semanas”, explica.

Las tormentas, más frecuentes e impredecibles, podrían seguir afectando a zonas del oeste peninsular e incluso a las Islas Canarias.

¿Qué pasará en Canarias esta semana?

Según Rey, en el archipiélago se esperan precipitaciones débiles, sin gran importancia, pero no por ello inexistentes. “Un poco lo que venimos diciendo estos días”, resume. Gabrielle se desgasta sobre el territorio español, y con ella llega una estabilización parcial de la atmósfera, aunque aun bajo vigilancia, une frentes atlánticos que seguirán afectando en octubre.

“Lo que va a permitir esta borrasca es la llegada de anticiclones”, apunta Rey. “Aunque no serán demasiado fuertes, sí estabilizarán la situación durante unos días”. A lo que añade: “Según avance octubre, estos mismos frentes que ahora afectan al Reino Unido acabarán tocándonos también a nosotros”, explica Rey, citando las cabañuelas que ya anticipó en semanas anteriores.

Aunque Canarias no es la protagonista de esta borrasca, los modelos cambian constantemente y no se descarta que algunas islas experimenten chubascos dispersos o condiciones variables.

Hay que seguir con precaución porque aunque Gabrielle no es un ciclón activo, es un recordatorio de que el clima está en constante mutación.