El jefe de policía de Agaete acusa a los agentes que impiden las fiestas de chantajear al Ayuntamiento

Las dificultades para celebrar las fiestas en los barrios de Agaete por falta de policías locales, primero las de la Rama de San Pedro en El Valle y el pasado fin de semana las de La Milagrosa en El Risco, se deben «a un chantaje» de cuatro agentes al Ayuntamiento y a todo el pueblo. Así lo ha denunciado Gustavo Suárez, subinspector jefe del Cuerpo de la Policía Local de la Villa, actualmente de baja médica, que en un comunicado a los vecinos del municipio, con el título ¿Qué está pasando en Agaete? ¡Esta y no otra es la verdad! ha querido salir al paso de las últimas acusaciones en su contra de esos agentes, así como de sus argumentos para forzar la suspensión de las fiestas de El Risco.

«Lo cierto -asegura Suárez en ese escrito- es que estos cuatro agentes pretenden dirigir los asuntos del grupo de gobierno de Agaete, siempre bajo la amenaza de ‘o haces lo que yo digo y como yo lo digo, o no hay fiestas’, un chantaje inadmisible en toda regla a la corporación y al pueblo de Agaete, a quienes mantienen secuestrados».

Tras recordar que esos cuatro agentes son los que le tienen denunciado por unos hechos de los que se declara inocente, tales como acoso laboral o apropiación de bienes del Ayuntamiento para su finca, Suárez sostiene que las competencias de esos policías locales «terminaron cuando presentaron la denuncia», pues corresponde investigarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como así ha acontecido, y esperar a que los diferentes Juzgados se pronuncien.

Afirma que el conflicto se generó tras pedir un expediente disciplinario a un agente condenado por violencia de género

«Pero no les basta con eso», añade el jefe policial, «pues utilizan su posición de poder para chantajear a la corporación y dirigir sus actuaciones, pues de lo contrario, no cubren los actos festejos». Así, Suárez pregunta «quiénes son los que están causando un daño irreparable a los vecinos de Agaete».

«¿Quiénes son los que tras denunciar lo que no hicieron durante veinte años, no dejan que exista una sentencia y se diriman las posibles responsabilidades? A su juicio, «la respuesta a estas preguntas es sencilla: los cuatro policías locales que acto tras acto, amenazan con no cubrir dichos eventos festivos si la corporación no hace lo que ellos dicen y como ellos pretenden».

La función del policía, subraya Suárez en ese comunicado a los vecinos, «es denunciar los actos que observen y consideren no ajustados a la Ley, pero en modo alguno es función y competencia de cuatro policías el tratar de dirigir las decisiones y la política de una corporación que está velando por los derechos de todos los ciudadanos, tanto de los que le votaron como los que decidieron votar a otros partidos políticos».

Reprocha a los policías que le han denunciado que no lo hicieran en los últimos 20 años si es que vieron algún delito

Al respecto, asegura que «todo permanecía en calma» en el cuerpo policial hasta que, «¡oh que casualidad!», en septiembre de 2024, presentó un escrito por el Registro General al entonces alcalde, Jesús González (BNR), tras conocer por los medios de comunicación que uno de esos agentes, precisamente el que está ahora ejerciendo de jefe accidental, había sido condenado en firme por violencia de género e incluso llevaba una pulsera de localización por maltrato a su expareja.

Expediente disciplinario

Ante ello, solicitó al alcalde que abriera un expediente disciplinario a ese agente, al entender que no era asumible que mantuviera en secreto que tenía una condena de los tribunales por violencia de género.

La situación, según Suárez, se agravó después de la moción de censura en diciembre de 2024, por la que el PP y una exconcejala del PSOE arrebataron la Alcaldía a Jesús González. «Ahí dan comienzo las diferentes denuncias contra mi persona y las presiones a la corporación, siempre bajo la premisa de ‘haces lo que yo digo, o no cubrimos los actos festejos de cada barrio’, porque si nos fijamos, los cuatro policías no ponen impedimento para trabajar y cobrar su salario en su turno normal y diario, pero sí aparecen las amenazas cuando se va a celebrar un festejo con lo que poder presionar a la corporación, siendo perjudicado el pueblo de Agaete, y quienes dicen ser víctimas, victimizan de manera voluntaria a toda la población por una cuestión que debió terminar cuando ellos pusieron en conocimiento los hechos denunciados ante los juzgados».

Actualmente, señalan otras fuentes, tres de esos cuatro agentes han solicitado bajas en los últimos días y solo uno está trabajando de uniforme, el que tiene la condena por violencia de género.