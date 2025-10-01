La Policía Local de Ingenio ha actuado 32 veces contra la vecina que tiene atemorizado a los residentes de El Burrero

"La gente del Burrero está muy asustada", reconoció la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, ante el comportamiento de una vecina de la zona, que ha provocado varios incidentes en la zona que afectan a coches particulares, casas, instalaciones públicas y comercios, además de agresiones físicas. El problema con esta vecina residente lleva desde hace más de un año, informan vecinos y vecinas de esta zona de costa del municipio de Ingenio.

Vanesa Martín asegura que "nosotros actuamos hasta donde nos permite la ley", y adelantó que se está trabajando desde Servicios Sociales para darle una solución. "Ella misma se enfrenta a los vecinos y les dice que no les pueden hacer nada", dato que corrobora la regidora, que explica que necesitan la orden de un juez o un informe médico para actuar contra ella con garantías.

Hasta el momento, la Policía Local de Ingenio, que ha reforzado su presencia en la playa de El Burrero, tiene constancia de 16 certificaciones y dos atestados, entre otras intervenciones.

Servicios Sociales del Ayuntamiento ha informado a la Fiscalía y al juzgado de lo penal para intentar poner fin a esta situación límite para los vecinos y vecinas de la playa.

Entre los hechos denunciados se encuentran coches rayados, cristales rotos, lanzamiento de piedras —con las que llegaron a herir a varios vecinos— e incluso ataques con comida, con vehículos cubiertos de latas de tomate o de mayonesa.