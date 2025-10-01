La Policía Local de Ingenio ha actuado 32 veces contra la vecina que tiene atemorizado a los residentes de El Burrero
La alcaldesa del municipio, Vanesa Martín, confiesa que "la gente de El Burrero está muy asustada"
"La gente del Burrero está muy asustada", reconoció la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, ante el comportamiento de una vecina de la zona, que ha provocado varios incidentes en la zona que afectan a coches particulares, casas, instalaciones públicas y comercios, además de agresiones físicas. El problema con esta vecina residente lleva desde hace más de un año, informan vecinos y vecinas de esta zona de costa del municipio de Ingenio.
Vanesa Martín asegura que "nosotros actuamos hasta donde nos permite la ley", y adelantó que se está trabajando desde Servicios Sociales para darle una solución. "Ella misma se enfrenta a los vecinos y les dice que no les pueden hacer nada", dato que corrobora la regidora, que explica que necesitan la orden de un juez o un informe médico para actuar contra ella con garantías.
Hasta el momento, la Policía Local de Ingenio, que ha reforzado su presencia en la playa de El Burrero, tiene constancia de 16 certificaciones y dos atestados, entre otras intervenciones.
Servicios Sociales del Ayuntamiento ha informado a la Fiscalía y al juzgado de lo penal para intentar poner fin a esta situación límite para los vecinos y vecinas de la playa.
Entre los hechos denunciados se encuentran coches rayados, cristales rotos, lanzamiento de piedras —con las que llegaron a herir a varios vecinos— e incluso ataques con comida, con vehículos cubiertos de latas de tomate o de mayonesa.
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales
- De primeras citas a bodas de oro: la historia de un pub mítico de Telde donde se cruzan generaciones
- Señor Tiempo vence al Perro Maldito
- El pleito por dos parcelas de Maspalomas acaba con el pago de ocho millones a Lopesan
- Los guardianes del Perro Maldito
- Una semana más de paros parciales en las guaguas antes de los totales